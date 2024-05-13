39歲吳岱豪3年征戰3聯盟冠軍賽 SBL奪冠感性發文：我是真的累了
39歲老將吳岱豪本季轉戰裕隆納智捷，助隊奪得SBL總冠軍，連續3年打了3個不同聯盟的冠軍賽，這座冠軍意義非凡。昨（13）日吳岱豪在社群媒體IG上感性發文，39歲的他坦言自己真的感受到累了，「身體大不從前，我是真的老了，也累了，跑不快，也跳不高了。」現階段他只想好好休息，至於未來還沒有明確的計畫。
記者路皓惟/綜合報導
SBL球季開打前因爆發假球案，一口氣少了10名球員，但裕隆反而積極重建，從自由市場和選秀補強陣容，並向T1聯盟台鋼獵鷹借將網羅吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩等4名球員，吳岱豪也扮演起老大哥的角色，帶領年輕球員奮戰。
本季吳岱豪繳出場均4.2分、1籃板與1.8助攻數據，39歲的吳岱豪坦言身體狀況及年齡已非當年，「這幾年顛沛流離，飄飄渺渺，連打了三年不同聯盟的冠軍賽，最後還是回到了SBL拿到了總冠軍，但身體大不從前，我是真的老了，也累了，跑不快，也跳不高了。」
吳岱豪特別感謝裕隆總教練李啟億，「我真的很感謝很感恩裕隆集團與啟億哥給我這個老人家一次寶貴的機會，可以再一次拿到冠軍。雖然我沒有亮眼的表現與漂亮的數據，但只有我自己知道，我一路上默默的付出，默默地燃燒自己來照亮別人。」
至於未來下一步，吳岱豪還沒有想法，「自己也不知道，現在只想好好的休息放鬆一下，也謝謝支持我，鼓勵我的朋友們，辛苦你們了。」
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