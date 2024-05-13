拿莫伊漾願意當「大巨蛋開唱第1人」！點名：明星賽想聽古林唱歌

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在去年的中職明星賽中，賽前邀請嘉賓韋禮安獻唱，在他演唱名曲「還是會」時，特地邀請明星隊成員一同合唱。其中包含包括味全的拿莫伊漾、中信兄弟江坤宇，甚至還有被眾人推出場的「大師兄」林智勝。
當時拿莫伊漾所展現的好歌喉，也受到許多球迷注意，而今年再度有機會參加中職明星隊票選，也讓外界期待能否再看到他大開金嗓。對此，拿莫伊漾在記者會後接收媒體訪問時，回應道：「有機會，而且搞不好不是明星賽。」逗趣回應瞬間讓媒體們笑成一片。
不過拿莫伊漾隨後也正經解釋道：「當然會想表現給球迷看更不一樣的自己，也可以讓球迷到看更精彩的比賽內容。」
大巨蛋開唱不孤單 想聽古林睿煬、戴培峰唱歌
此外，有媒體詢問拿莫伊漾有沒有想趁著明星賽，看到其他學弟們的才藝表驗，拿莫伊漾則是完全沒有遲疑地說道：「我想聽戴培峰和古林睿煬唱歌，我之前都沒有聽過她們唱歌。」
最後，他也補充道：「聽說古林唱台語歌還蠻厲害的。」雖然接著受訪的古林睿煬表示：「我完全沒有辦法」，其實甚至連台語都不會講，單純就是學長拿莫伊漾在亂講。逗趣之餘，也完全展現出三人間的好感情。
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