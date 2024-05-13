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拿莫伊漾願意當「大巨蛋開唱第1人」！點名：明星賽想聽古林唱歌

▲拿莫伊漾願意當「大巨蛋開唱第1人」！點名：明星賽想聽古林睿煬唱台語歌。（圖／NOWnews資料照）
▲拿莫伊漾願意當「大巨蛋開唱第1人」！點名：明星賽想聽古林睿煬唱台語歌。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

拿莫伊漾願意當「大巨蛋開唱第1人」！中職今（13）日舉辦明星賽記者會，宣布今年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉辦，記者會也邀請各隊球星，包含近年在明星賽特別活躍的味全龍隊拿莫伊漾。當被媒體問到有沒有考慮成為第1個在大巨蛋開唱的球員，拿莫伊漾笑回：「有機會」，而且還不忘挖坑給學弟古林睿煬、戴培峰，表示自己聽說古林睿煬很會唱台語歌。

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去年明星賽和韋禮安合唱　優質嗓音成焦點

在去年的中職明星賽中，賽前邀請嘉賓韋禮安獻唱，在他演唱名曲「還是會」時，特地邀請明星隊成員一同合唱。其中包含包括味全的拿莫伊漾、中信兄弟江坤宇，甚至還有被眾人推出場的「大師兄」林智勝。

▲中職舉辦明星賽記者會，邀請各球隊球星，味全龍拿莫伊漾也有出席，並表示：有機會在大巨蛋開唱。（圖／記者林之越攝）
▲中職舉辦明星賽記者會，邀請各球隊球星，味全龍拿莫伊漾也有出席，並表示：有機會在大巨蛋開唱。（圖／記者林之越攝）
當時拿莫伊漾所展現的好歌喉，也受到許多球迷注意，而今年再度有機會參加中職明星隊票選，也讓外界期待能否再看到他大開金嗓。對此，拿莫伊漾在記者會後接收媒體訪問時，回應道：「有機會，而且搞不好不是明星賽。」逗趣回應瞬間讓媒體們笑成一片。

不過拿莫伊漾隨後也正經解釋道：「當然會想表現給球迷看更不一樣的自己，也可以讓球迷到看更精彩的比賽內容。」

大巨蛋開唱不孤單　想聽古林睿煬、戴培峰唱歌

此外，有媒體詢問拿莫伊漾有沒有想趁著明星賽，看到其他學弟們的才藝表驗，拿莫伊漾則是完全沒有遲疑地說道：「我想聽戴培峰和古林睿煬唱歌，我之前都沒有聽過她們唱歌。」

最後，他也補充道：「聽說古林唱台語歌還蠻厲害的。」雖然接著受訪的古林睿煬表示：「我完全沒有辦法」，其實甚至連台語都不會講，單純就是學長拿莫伊漾在亂講。逗趣之餘，也完全展現出三人間的好感情。

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