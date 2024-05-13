特企／摸到乳房硬塊怎麼辦！告別「不夠善良」的高風險良性腫瘤
台劇《不夠善良的我們》自播出以來引發熱烈討論，劇中由許瑋甯所飾演的張怡靜(Rebecca)在一次健康檢查發現自己罹患乳癌，雖然接受了乳房切除手術，但不幸最後還是因癌細胞擴散而逝世。乳癌是我國女性發生率第1位的癌症，隨著現代人越來越注重健康問題，有許多女性都會在家進行自我檢查，乳房外科醫師提醒如果摸到胸部硬塊先不要緊張，有硬塊不代表就是得乳癌，而如果是被診斷出高風險良性腫瘤，除了進行傳統手術移除以外，現在也可以選擇真空輔助微創手術，不僅能清除腫瘤，降低轉變為惡性的風險，同時還可以保留乳房外型，維持女性的美麗與自信。
台北三軍總醫院一般外科及乳房外科主治醫師馮安捷表示：「長時間且定期的自我檢查，目的是在於觀察乳腺跟乳房外觀的變化，每個人的乳腺質地都不一樣，所以有時摸到球狀物，不一定是真的腫瘤，可能是乳腺組織的形狀。」所以除了自我檢查，馮安捷醫師表示定期進行乳房X光攝影和乳房超音波也很重要，乳房X光攝影主要觀察是否有異常的鈣化點，建議40歲以上、擁有乳癌家族史的婦女每2年進行1次乳房X光攝影檢查，乳房超音波則是主要觀察是否有良性或惡性腫瘤，因為沒有輻射，所以年齡沒有限制，兩者是相輔相成的，建議婦女都要定期進行檢查。