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仁寶首季EPS 0.43元！獲利年增36%、單季毛利率近5%

▲仁寶在業外收支轉正的貢獻下，第一季歸屬母公司業主之淨利較去年同期成長36%至新台幣18.91億元，單季每股盈餘為0.43元。圖為金仁寶集團歡慶50周年，董事長許勝雄期許從心出發、再創卓越。（圖／金仁寶集團提供）
▲仁寶在業外收支轉正的貢獻下，第一季歸屬母公司業主之淨利較去年同期成長36%至新台幣18.91億元，單季每股盈餘為0.43元。圖為金仁寶集團歡慶50周年，董事長許勝雄期許從心出發、再創卓越。（圖／金仁寶集團提供）

記者許家禎／台北報導

仁寶今（13）日公告第一季營運成果，第一季合併營收為新台幣1995.71億元，季減17%、年減5%，但第一季毛利率較上季及去年同期成長，為4.91%。在業外收支轉正的貢獻下，第一季歸屬母公司業主之淨利較去年同期成長36%至新台幣18.91億元，單季每股盈餘為0.43元。

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仁寶第一季合併營收為新台幣1995.71億元，季減17%、年減5%。雖受季節性影響致營收下滑，但公司持續致力於產品組合改善與營運效率提升，因此，第一季毛利率及營業利潤率皆較上季及去年同期成長，分別為4.91%及1.42%，合併營業淨利年成長26%至新台幣28.38億元。在業外收支轉正的貢獻下，第一季歸屬母公司業主之淨利較去年同期成長 36%至新台幣18.91億元，單季每股盈餘為0.43元。

仁寶日前也公布4月營收達772.65億元，月減0.93%、年減2.21%；累計今年前4月營收2768.36億元，年減4.03%。其中，4月PC出貨280萬台，月減6.67%、年增16.67%。展望後市，仁寶預期第二季出貨有機會回升，且下半年在品牌廠紛紛推出AI PC帶動下，將刺激需求，全年出貨逐季增溫，預估全年NB出貨有望較去年回溫。

而仁寶將在今年股東會進行董事改選，4月中公布董事提名名單，共計提名15位董事候選人，現任董事長許勝雄並未列入此次董事提名名單中。外界預期將由康舒科技董事長許介立接班，許勝雄則將任金仁寶集團總裁。

仁寶公布的股東常會改選董事提名名單中，共有10席董事、5席獨董，其中，董事包含陳瑞聰、陳威昌、柯長崎、許勝傑、許介立、許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華。獨董則有蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

為了秉承原創辦人經營理念及企業永續發展需求，仁寶董事會也通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁，主要考量許勝雄擁有超過40年豐富產業資歷及經驗，更在推動產業創新與永續發展方面有卓越表現，未來將繼續指導集團長期事業發展方向與策略，為資源整合與發展做出重要貢獻。


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