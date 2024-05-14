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三商巧福今「牛肉麵99元」連吃9天！1招送排骨丸亀抽免費吃烏龍麵

▲5月報稅季靠三商巧福生日優惠省荷包，今起原汁牛肉麵、紅燒排骨飯都「特價99元」爽吃9天；而且身分證姓名對中「三、商、巧、福」任1字，免費送滷排骨！丸亀製麵曬照抽「免費吃釜揚烏龍麵」。（圖／三商餐飲提供）
▲5月報稅季靠三商巧福生日優惠省荷包，今起原汁牛肉麵、紅燒排骨飯都「特價99元」爽吃9天；而且身分證姓名對中「三、商、巧、福」任1字，免費送滷排骨！丸亀製麵曬照抽「免費吃釜揚烏龍麵」。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

5月報稅季想要花少錢吃得飽，就靠餐飲優惠來助攻，三商巧福今（14）日起開跑生日優惠活動，原汁牛肉麵、紅燒排骨飯都「只要99元」特價爽93天；身分證姓名對中「三、商、巧、福」任1字，免費送滷排骨幫加菜！丸亀製麵則有曬照抽獎「免費吃釜揚烏龍麵」活動最後一天。

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📌三商巧福生日優惠！牛肉麵、排骨飯「只要99元」爽吃9天
報稅季總算等到最強美食優惠！三商巧福慶祝生日優惠大放送，5月14日至5月22日連續9天，原汁牛肉麵（原價155元）、紅燒排骨飯（原價130元），雙雙特價「只要99元」！原汁牛肉麵最多現省56元、紅燒排骨飯也立折31元實在好划算。而且5月14日至5月16日首三日，只要出示身分證件、姓名中帶有「三、商、巧、福」中的任1字，到門市消費任一主餐，還能立即招待一份「滷排骨」（價值55元）。而且生日慶特價優惠活動超過一週，幫大家有感省荷包。

而三商i美食卡APP也有會員加碼優惠，單筆消費金額滿150元，將贈送「買套餐送套餐」的豪禮券，買原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料（原價230元），即可免費獲得牛肉炸醬麵＋現燙青菜＋中杯飲料（原價160元）。提醒大家，餐點供應以營業店現場實際供應商品為準，部分設立於賣場、美食街通路之營業店依其營業現場公告之規定配合活動。

▲三商巧福生日優惠今開跑，牛肉麵、排骨飯「只要99元」爽吃9天；身分證對中姓名還免費送滷排骨。（圖／三商餐飲提供）
▲三商巧福生日優惠今開跑，牛肉麵、排骨飯「只要99元」爽吃9天；身分證對中姓名還免費送滷排骨。（圖／三商餐飲提供）
📌丸亀製麵：曬照抽獎「免費吃釜揚烏龍麵」
丸亀製麵母親節請客活動今最後一天，曬出與媽媽一起「手比愛心」的合照，並完成在官方粉專按讚＋留言指定任務，就有機會抽中10位幸運兒可以「免費吃烏龍麵」，將於5月17日於留言區公布10位中獎名單，可獲得「丸亀製麵烏龍麵兌換券」乙張。提醒大家，重複留言者，僅取一次抽獎資格；不得是假帳號、幽靈帳號等標記；請留意領獎方式，逾期未回覆視同棄權。

▲丸亀製麵推出同名優惠，姓名有「烏龍」送365碗烏龍麵，「丸、龜、烏、龍」對中1字也有買一送一。（圖／丸亀製麵提供）　
▲丸亀製麵曬照抽獎「免費吃釜揚烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）　

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