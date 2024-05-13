520將至！台股挑戰21000點多頭不變 外資回補中小股小心疲弱
權值王台積電加持下，今（13）日台股指數再度刷新歷史新高，開盤後一度觸及20933.28點，終場指數收在20857.71點，上漲148.87點，漲幅0.72%。專家指出，晶圓龍頭大廠4月營收月增幅達20.9%，年增幅高達近6成至59.6%，在財測方面，儘管面臨第二季手機淡季與PC需求未見起色，然而在AI晶片需求持續熱絡的帶動下，預期季營收增幅仍可較第一季提升6%，其年增幅則可達到近三成至27%，也帶動美股ADR強彈逾4.5%，激勵今日台股多頭強勢。
記者許家禎／台北報導
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上週美股回神，與美股高度連動的韓股與台股明顯獲得國際資金青睞，上週外資買超韓股逾10億美元，對台股也有9.51億美元買盤挹注，相較之下，東協與南亞市場幾乎清一色遭賣超，僅有馬來西亞股市資金淨流入近2億美元，其中印度遭提款超過19億美元最高，印尼、越南股市單週資金淨流出逾1億美元。
廖炳焜表示，看好輝達與蘋果等都將採用Arm推出新一代CPU設計架構，其開發相對應的AI PC晶片與伺服器晶片，將推升晶圓龍頭大廠在CPU代工的市占率，故外資上調其目標價，加上台灣4月出口年增連六紅、達4.3%，都讓台股第二季表現居高不下，目前市場等待本週15日的MSCI季度調整結果，包括權重升降以及成分股調整，皆將影響台股投資情緒。
廖炳焜認為，眼見電子、金融、傳產龍頭股紛紛表態創新高，技術面維持多頭不變，本週市場重點將聚焦於大盤指數是否挑戰21000點大關，而外資態度與回補力道強弱將為關鍵因子之一，然由於近期權值股等吸金，且資金湧入傳產、金融等高股息類股排擠下，中小型科技股相較之下走勢較為疲弱。
※【NOWnews 今日新聞
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