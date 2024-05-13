洪總1000勝倒數回顧！生涯執教100勝　陳金鋒也轟單場三響砲慶祝

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2006年已經是洪一中帶領這批La New熊隊小將的第三年，洪總在這一年終於有機會「翻身」，因為在2005年9月，陳金鋒決定不繼續留在美國，想要返台加入中職，並於年底參加該年的選秀會，以最高年薪一千萬加盟LaNew熊隊，陳金鋒當時說：「想讓媽媽看我打球」，為家人勇敢做出決定。而他也願意加入La New熊隊，當時還鬧出笑話，有媒體以為陳金鋒將加入 「LA新熊隊」，而不是中職，成為球迷茶餘飯後的閒談。
陳金鋒就是一張王牌，也是球隊最強主力打者，擔任四棒是十分有威力，但沒想到，2006年7月12日的夏天，陳金鋒生涯首度三響砲，就是在洪總百勝誕生的日子。
這場球La New熊推出本土好手蔡英峰先發，他主投7局無失分，被打4安打，1三振，表現算十分優異，而La New熊打線在陳金鋒火力放送下，最終以4:1擊敗中信鯨獲勝。
中信鯨隊推出「阿三哥」高建三先發，結果他在2局下就被「鋒哥」陳金鋒轟出左外野陽春彈，加上他又在4局面對陳金鋒，又是一樣的變化球被逮中，高建三大罵一聲，球一樣飛到看台上。
當時球評劉志昇教練說：「高建三對其他打者都投得很好，只有唯獨對陳金鋒，完全無法解決。」
陳金鋒尚未停下腳步，他在6局又開轟，連三打席開轟，砲轟中信鯨的杜章偉，能夠連續3打席都開轟，這就是當時陳金鋒的爆發力。
陳金鋒當時理了個大光頭，並且眼神很有殺氣，加上開轟後的冷靜神情，或許這樣的反差也是球迷最喜歡的部分，而洪一中總教練拿到生涯百勝，也是他執教生涯中，比較特別的時刻。
陳金鋒生涯2度單場三響砲 2008年7月14日也有
陳金鋒不但在2006年7月12日單場三轟，2008年7月14日，地點剛好在澄清湖球場，對手則是兄弟象，他面對王勁力、莊瑋全（2轟），都開轟，當時總教練也是洪一中，La New熊隊以12:5大勝兄弟象，徐余偉主投7,1局失5分仍奪勝投。
洪一中總教練執教百勝紀錄：
第1勝 2004年6月19日
100勝 2006年7月12日
200勝 2008年5月07日
300勝 2011年3月26日
400勝 2012年8月04日
500勝 2014年4月24日
600勝 2015年8月25日
700勝 2017年5月21日
800勝 2018年8月16日
900勝 2020年6月14日
1000勝？
（資料整理：NOWnews運動中心）
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