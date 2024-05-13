環狀線11處位移要動工修了！新北捷不排除求償 工程商中工回應曝
新北環狀線因0403花蓮大地震造成11處位移，新北市捷運局召開23次復原工程推動檢討會議與多次會勘後，決定近期將進場進行修復工作，同時也委託第三方鑑定，釐清損壞原因與責任，倘若設計或施工不當造成損害，將請北捷依契約向原工程廠商求償。對此，施工單位中華工程回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
新北捷運局今（13）發新聞稿，指出地震後除了已先行於地震後立刻進行緊急加固工程外，盤式支承已訂料生產，施工架正在購料設計生產、頂升千斤頂設備及規劃同步進行中，近期將先進場搭設施工架並進行後續鋼箱梁修復工作，並已排定5月及6月於議會第四審查會說明及備詢，盼讓環狀線盡早修復，確保安全無虞下恢復通車。
環狀線地震復原工程初步估需新台幣4.42億元，雙北市府以共同委託第三方公正鑑定單位辦理損害情形之災害分析，專家學者委員從災害發生至今已召開4次委員會，委員會會秉持公正客觀專業的立場，儘速完成設計及復原計畫，並釐清損壞原因與責任鑑定。
新北市捷運局指出，日後如第三方鑑定單位釐清本次災害原因後，屬原工程契約應辦理工作，將由原工程主辦機關台北市捷運局依契約約定向原工程廠商就本次地震事故造成之損害負擔相關責任。
對此，中華工程稍早回應表示，中工是施工單位，一切按圖施工，依法依規。待第三方公正單位的鑑定報告，一切由專業進行責任釐清。