洪一中63歲生日又遇到千勝里程碑「神劇本」！陳柏清肩負先發重任

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洪總在2004年開始執教，他在下半季接手La New熊隊，並且在2006年帶領熊隊拿到隊史首座總冠軍，不過在2008年北京奧運失利後，洪總也在2010年被「下放」二軍執教，2011年La New熊隊移轉到桃園，改名為Lamigo桃猿，洪總重新執教也把握機會。
Lamigo桃猿隊在2011年、2012年都拿到下半季冠軍，並在2012年奪下總冠軍，洪總當下也激動落淚，而當時奪冠地點就是桃園球場，如今洪總在今天不但要挑戰千勝，還有生日，地點又是球迷熟悉的桃園球場，洪總有機會再過一次難忘的生日。
台鋼近期打擊回溫 有機會奪下3連勝
台鋼近期打擊狀況回溫，除了老將藍寅倫、還有主力王柏融等跳出來相挺外，新秀王博玄以及魔鷹的打擊也是關鍵。
投手方面，本土好手施子謙不但幫台鋼終止連敗後，在台東首戰以0:1不敵富邦悍將，加上對戰味全龍，小野寺賢人、江承諺都有優質先發演出，台鋼本土投手反而表現更令人期待。
陳柏清今登板，將是生涯第6場先發任務，本季戰績1勝3敗、防禦率5.18，唯一對戰猿隊是4月28日，投4.1局被揮出7支安打，出現5次保送，失5分吞敗，目前2連敗中。
猿隊則是推出曾仁和應戰，他本季出賽5場，其中4場先發，戰績1中繼2敗、防禦率9，勝投還未開張，4月28日對雄鷹中繼2局無失分，拿到中繼成功。
中職總教練勝場排行：
1.洪一中999勝(現役）
2.徐生明715勝
3.葉君璋352勝（現役）
4.謝長亨339勝
5.吳復連296勝
6.山根俊英294勝
洪總小檔案：
洪一中小檔案：
出生年月日： 1961年5月14日（62歲）
出身地：高雄市鼓山區
綽號：諸葛紅中（教練）、鐵捕（球員）
學生時期經歷：
高雄市鼓山區鼓山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
輔仁大學棒球隊
文化大學棒球隊
守備位置：捕手
職棒球員經歷：中華職棒大聯盟（ CPBL ）效力於兄弟象隊（1990年－1996年 ），台灣職棒大聯盟（ TML ）效力於年代雷公（1997年－2002年）
業餘球員經歷：空軍虎風棒球隊、兄弟飯店棒球隊
職棒教練經歷：
La New熊投捕教練（2004年）
La New熊總教練（2004年6月15日－2009年10月11日）
La New熊二軍總教練（2010年）
Lamigo桃猿總教練（2011年－2019年）
富邦悍將總教練（2020年－2021年）
富邦悍將顧問 （2021年－2022年）
台鋼雄鷹總教練（2023年－）
中華職棒大聯盟（ CPBL ）生涯成績：
打擊率0.268，32支全壘打，271分打點，21次盜壘
台灣職棒大聯盟（ TML ）生涯成績：
打擊率0.283，15支全壘打，181分打點，34次盜壘
生涯成就與獲獎紀錄：
球員時期，創下連續蹲捕2000局的紀錄。
13年職業選手生涯榮獲7座捕手金手套獎、6座最佳九人獎、1座總冠軍賽MVP。
1993到1996年間達成連續4個球季全勤出賽紀錄。
曾任國家隊總教練，征戰2008年奧運八搶三資格賽、北京奧運、2017亞冠賽、2019世界十二強賽。
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）
洪一中總教練執教百勝紀錄：
第1勝 2004年6月19日
100勝 2006年7月12日
200勝 2008年5月07日
300勝 2011年3月26日
400勝 2012年8月04日
500勝 2014年4月24日
600勝 2015年8月25日
700勝 2017年5月21日
800勝 2018年8月16日
900勝 2020年6月14日
（資料整理：NOWnews運動中心）
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1.洪一中999勝(現役）
2.徐生明715勝
3.葉君璋352勝（現役）
4.謝長亨339勝
5.吳復連296勝
6.山根俊英294勝
洪總小檔案：
洪一中小檔案：
出生年月日： 1961年5月14日（62歲）
出身地：高雄市鼓山區
綽號：諸葛紅中（教練）、鐵捕（球員）
學生時期經歷：
高雄市鼓山區鼓山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
輔仁大學棒球隊
文化大學棒球隊
守備位置：捕手
職棒球員經歷：中華職棒大聯盟（ CPBL ）效力於兄弟象隊（1990年－1996年 ），台灣職棒大聯盟（ TML ）效力於年代雷公（1997年－2002年）
業餘球員經歷：空軍虎風棒球隊、兄弟飯店棒球隊
職棒教練經歷：
La New熊投捕教練（2004年）
La New熊總教練（2004年6月15日－2009年10月11日）
La New熊二軍總教練（2010年）
Lamigo桃猿總教練（2011年－2019年）
富邦悍將總教練（2020年－2021年）
富邦悍將顧問 （2021年－2022年）
台鋼雄鷹總教練（2023年－）
中華職棒大聯盟（ CPBL ）生涯成績：
打擊率0.268，32支全壘打，271分打點，21次盜壘
台灣職棒大聯盟（ TML ）生涯成績：
打擊率0.283，15支全壘打，181分打點，34次盜壘
生涯成就與獲獎紀錄：
球員時期，創下連續蹲捕2000局的紀錄。
13年職業選手生涯榮獲7座捕手金手套獎、6座最佳九人獎、1座總冠軍賽MVP。
1993到1996年間達成連續4個球季全勤出賽紀錄。
曾任國家隊總教練，征戰2008年奧運八搶三資格賽、北京奧運、2017亞冠賽、2019世界十二強賽。
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）
洪一中總教練執教百勝紀錄：
第1勝 2004年6月19日
100勝 2006年7月12日
200勝 2008年5月07日
300勝 2011年3月26日
400勝 2012年8月04日
500勝 2014年4月24日
600勝 2015年8月25日
700勝 2017年5月21日
800勝 2018年8月16日
900勝 2020年6月14日
（資料整理：NOWnews運動中心）
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