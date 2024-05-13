本土男星張哲豪轉行跑外送！竟意外破獲毒品案 本人曝「有私心」
本土劇男星張哲豪踏入演藝圈後，憑藉著八點檔《多情城市》的反派「潘威廉」開啟知名度，但卻在2022年捲入性騷風波，淡出演藝圈2年，為了維持生計，他積極投入外送服務，沒想到卻意外接到毒犯的訂單，於是決定冒險與嫌犯交涉，最後還大膽進屋協助警方破案，最後他也坦言，自己能這麼勇敢，也都是為了能回歸演藝圈。
記者施以慧／綜合報導
張哲豪在《多情城市》中飾演「潘威廉」一角，因為精湛演技一砲而紅，原本要繼續發展演藝事業，但卻因為爭議而中斷，失去收入的他，最後轉行跑外送維持基本生活開銷。
但跑外送也意外增加張哲豪的人生經歷，去年3月張哲豪突然接到一筆訂單，是客戶要求他到藥局購買針筒和食鹽水，還傳了照片給他，於是張哲豪按照指示到了藥局，他坦言當時藥師表情「很神祕」，並一言不發的拿了物品給他，但張哲豪心裡卻越覺得不對勁，懷疑客戶要求購買的疑似是注射器。而當張哲豪到達指定地點準備將物品交給客戶時，卻發現對方臉色蒼白、雙手顫抖，甚至還不慎將錢掉落一地，張哲豪頓時提高警覺，懷疑對方使用毒品，便趕緊通知警方。
事後張哲豪依照警方指示，與客戶傳訊息拖延時間，等待警方支援，沒想到憑藉著過往的拍戲經驗，他把自己當成毒販角色，並冷靜與對方傳訊息，隨後還大膽進屋與對方交涉，最終順利協助警方逮捕毒犯。
張哲豪後續也向媒體坦言，當時的自己也有私心，心裡想著如果能夠成功幫助警方破案，也許上了新聞就會有人找他拍戲，「但或許另一個結果可能是，現在的我已經不可能在這裡po文跟你們說明真相了」，雖然跑外送也跑了幾年，但張哲豪仍希望能回歸演藝圈，希望能有導演或劇組看到他的才華，給他試鏡、拍戲或寫本的機會。
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