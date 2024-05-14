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520小英卸任倒數／同婚合法化成亞洲第一　五年後彩虹旗依舊飄揚

▲每年台灣同志大遊行都吸引不少外國觀光客前來。（圖／記者陳明安攝，資料照）
▲每年台灣同志大遊行都吸引不少外國觀光客前來。（圖／記者陳明安攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

總統蔡英文即將卸任，在她任期中，「同性婚姻合法化」成了最令人印象深刻的政績，如今同性婚姻法制化上路即將邁入五週年，回首包含同志共同收養、跨國同婚議題，也在近年獲得解方，社會也越來越能接受多元性別價值，台灣更成為亞洲各國性別平權典範。

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2019年立院三讀《釋字第748號解釋施行法》，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，回首當年，蔡英文扛下民意，讓台灣同志伴侶能合法結為連理，每年舉辦的同志大遊行，更讓世界以另類方式看見台灣。

其中，有關跨國同婚方面，也在去年1月19日，行政院透過函釋替跨國同婚解套，台灣婚姻平權才又跨出一大步，目前除了台灣／中國同性伴侶以外，其他來自任何國家地區的人都能和國人辦理同婚登記。

而在同志伴侶共同收養小孩方面，立法院也在去年5月16日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法修正案」，讓同婚者也能共同收養子女，慢慢補齊同性婚姻合法化的最後幾塊拼圖。

就在同婚合法化將滿5週年之際，行政院性平處公布最新性平民調，有69.1%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，相比同婚法案通過前大幅提升了31.7個百分點，象徵在修法5年後，台灣社會已有高度民意支持同性婚姻。

同婚合法化經歷過風風雨雨，回首2018年，同性婚姻還曾因為社會正反意見僵持，甚至以「公投」方式決定同性婚姻合法化，事過境遷，社會對於傳統婚姻觀念已有明顯改變，開始願意擁抱的多元性別價值。

有關性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法3法修正，也已於今年3月8日全面實施，蔡英文執政這8年，已悄悄帶領性別平權這條路走得好遠了，就像蔡英文在雙十國慶演說中提到的，「我要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。」

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