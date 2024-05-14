520小英卸任倒數／同婚合法化成亞洲第一　五年後彩虹旗依舊飄揚

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其中，有關跨國同婚方面，也在去年1月19日，行政院透過函釋替跨國同婚解套，台灣婚姻平權才又跨出一大步，目前除了台灣／中國同性伴侶以外，其他來自任何國家地區的人都能和國人辦理同婚登記。
而在同志伴侶共同收養小孩方面，立法院也在去年5月16日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法修正案」，讓同婚者也能共同收養子女，慢慢補齊同性婚姻合法化的最後幾塊拼圖。
就在同婚合法化將滿5週年之際，行政院性平處公布最新性平民調，有69.1%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，相比同婚法案通過前大幅提升了31.7個百分點，象徵在修法5年後，台灣社會已有高度民意支持同性婚姻。
同婚合法化經歷過風風雨雨，回首2018年，同性婚姻還曾因為社會正反意見僵持，甚至以「公投」方式決定同性婚姻合法化，事過境遷，社會對於傳統婚姻觀念已有明顯改變，開始願意擁抱的多元性別價值。
有關性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法3法修正，也已於今年3月8日全面實施，蔡英文執政這8年，已悄悄帶領性別平權這條路走得好遠了，就像蔡英文在雙十國慶演說中提到的，「我要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。」