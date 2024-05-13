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《我的婆婆2》鍾欣凌拍戲拍到晚上　碰上女兒來電驚喊：不准接

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季屢獲好評，OTT平台觀看次數超過88萬，鍾欣凌也曝光拍戲趣事。（圖／公共電視提供）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季屢獲好評，OTT平台觀看次數超過88萬，鍾欣凌也曝光拍戲趣事。（圖／公共電視提供）

記者施以慧／綜合報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季已正式開播，迎來相當好的播出成績。最新播出的第3、4集公視收視直衝高點1.58，2集收視人口多達67.57萬人，OTT平台依舊佔領排行榜NO.1，觀看次數超過88萬，週日播出的東森戲劇收視也衝到1.3，四個串流平台都佔據前3名的佳績，鍾欣凌也曝光自己當媽媽之後，總有許多趣事發生，還爆料自己已經不敢再接女兒的電話，原因竟是因為「接了就掛不掉」！

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《我的婆婆2》播出適逢母親節，製作人陳慧玲、演員鍾欣凌、蘇晏霈、丁也恬週末到空軍三重一村星空影院與粉絲見面、互動。鍾欣凌可愛逗趣的發問現場一位觀眾奶奶，「你們家有沒有婆媳問題？」奶奶直搖頭揮手表示今天就是跟著兒子、媳婦一起到現場看戲，引現場笑翻。

▲鍾欣凌、蘇晏霈、丁也恬與製作人陳慧玲在星光影院與觀眾度過母親節。（圖／公共電視提供）
▲鍾欣凌、蘇晏霈、丁也恬與製作人陳慧玲在星光影院與觀眾度過母親節。（圖／公共電視提供）
為宣傳新戲，鍾欣凌、勇兔林筳諭兩位在劇中的婆媳，昨（12）日也出席書店講座和婆婆媽媽們共度母親節。鍾欣凌分享自己當媽媽之後，總有許多荒謬又可愛的事發生，常常拍戲到晚上，女兒找不到媽媽會撥電話找人，一開始還會接，但漸漸的她發現接了之後就掛不掉，會沒完沒了，因此後來拍到一半看到是家裡或女兒來電，都會跟工作人員喊，「不准接！」但她也表示自己會盡量保留時間給家人、給女兒。

勇兔林筳諭也分享自己因工作關係，與家人很少相聚，所以非常珍惜與媽媽一起的時光，「姐姐跟媽媽住在同一個屋簷下，所以姊姊很常幫媽媽處理很多事情，自己就當和事佬，好幾次媽媽跟姊姊吵到哭，回去就需要耐心的跟媽媽溝通、相處，覺得有時候距離真的是造就美麗。」

劇中鍾欣凌和丁也恬演出參加國標舞比賽的逗趣互動成為公視收視最高點，在劇中首次體驗當「小媳婦」的鍾欣凌，一路上為愛努力討好飾演婆婆的丁也恬，這次在舞蹈比賽橋段，兩人雖隨著旋律舞動，卻踩著走心的步伐，丁也恬直虧鍾欣凌：「妳是先天失調，再怎麼努力也沒用。」氣得鍾欣凌也忍不住回：「拜託！其實妳兒子也很普通！」雙方上演婆媳大鬥法的交鋒過程精采有趣。

▲鍾欣凌在《我的婆婆2》劇中陷入婆媳問題的困境。（圖／公共電視提供）
▲鍾欣凌在《我的婆婆2》劇中陷入婆媳問題的困境。（圖／公共電視提供）
《我的婆婆2》最新劇情來到彩香（鍾欣凌 飾）、小鷗（黃姵嘉 飾）為接待遠從阿根廷來的一哥（洪都拉斯 飾）媽媽一婆（丁也恬 飾），使出渾身解數，卻遇到鷗媽（于子育 飾）來攪局，幾人手忙腳亂以為能為彩香留下好印象，卻被彩香的「噗嚨共」孩子們毀了。這群長不大的孩子甚至想影響彩香的「遺囑」，彩香只想好好有個伴、好好度過晚年，卻迎來重重困難。

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