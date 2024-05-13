520前特赦陳水扁？盤點韓國前總統全獲特赦　李明博82億罰金免繳

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緊接著的兩任總統金泳三以及金大中，兩人自身雖未被判刑，但金泳三次子金賢哲曾因貪腐案件，遭處有期徒刑3年並罰款14.4億韓元，同時被追繳贓款，1997年11月先被保釋，後於1999年獲得金大中特赦；金大中的次子和三子也都曾在他任職末期因受賄罪被拘捕和判刑。
第16任總統盧武鉉則是在卸任後遭到調查，在李明博政府對其受賄案件調查期間，於2009年5月23日跳崖自殺。
近期遭判刑入獄後又獲得特赦的則是李明博與朴槿惠，李明博卸任後因賄賂和挪用公款罪，被控在任期期間犯下16項罪名，包含收受韓國三星電子鉅額賄賂，交換赦免因逃稅入獄的三星會長李健熙，最後李明博因賄賂和挪用公款罪，被判處17年徒刑。
在前任韓國總統文在寅即將卸任時，有數度聲浪討論李明博是否有機會獲得特赦，不過，與盧武鉉交好的文在寅並未特赦李明博，也被李明博陣營視為試圖盧武鉉之死歸咎於李明博的最後手段。最終在2022年12月27日，李明博才獲得現任總統尹錫悅特赦，李明博不僅剩餘15年刑期，且82億韓元的罰金免繳，還恢復政治權利，有被選舉權。
朴槿惠則是因閨中密友崔順實嚴重干政案件，先遭到彈劾，成為韓國史上第一個因彈劾被解職的總統，2017年3月隨即遭收押；後因收賄868億韓元（約22億新台幣）、濫權、洩密等罪名，最終於2020年被韓國大法院作出最終審判，被判20年有期徒刑。
不過，朴槿惠入獄後不斷傳出身心狀況不佳，文在寅政府於2021年12月24日宣布特赦朴槿惠，朴槿惠出獄後，還曾出席尹錫悅的總統就職典禮。