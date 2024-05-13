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520前特赦陳水扁？盤點韓國前總統全獲特赦　李明博82億罰金免繳

▲韓國前總統李明博卸任後官司纏身， 2018年被以受賄、逃稅、挪用公款、濫權等16項罪名被判17年徒刑，2022年獲得特赦。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國前總統李明博卸任後官司纏身， 2018年被以受賄、逃稅、挪用公款、濫權等16項罪名被判17年徒刑，2022年獲得特赦。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

準總統賴清德520將上任，在現任總統蔡英文任期最後一周，有媒體報導指，本週可能將特赦前總統陳水扁，引發諸多討論。事實上，鄰近台灣的韓國，前總統卸任後入獄又獲特赦的案例層出不窮，第17任總統李明博在獲得特赦後，更是連82億韓元(約1.9億台幣)的罰金都免繳。

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韓國總統入獄名單洋洋灑灑，除了前一任總統文在寅之外，自第11、12屆總統的全斗煥以來幾乎所有總統皆曾入獄。全斗煥因光州事件涉嫌血腥鎮壓造成大量平民傷亡，繼任總統的全斗煥心腹盧泰愚，在卸任後也被依收受賄賂罪名收押入獄，更曾與全斗煥在1995年上演手牽手站上法庭公開接受審訊的世紀畫面，法庭更以軍事叛亂、內亂、謀殺上司和收賄等罪名判全斗煥死刑，後來改為終身監禁；盧泰愚囚禁22年6個月，後減刑為17年，1997年12月兩人才獲得特赦。

緊接著的兩任總統金泳三以及金大中，兩人自身雖未被判刑，但金泳三次子金賢哲曾因貪腐案件，遭處有期徒刑3年並罰款14.4億韓元，同時被追繳贓款，1997年11月先被保釋，後於1999年獲得金大中特赦；金大中的次子和三子也都曾在他任職末期因受賄罪被拘捕和判刑。

第16任總統盧武鉉則是在卸任後遭到調查，在李明博政府對其受賄案件調查期間，於2009年5月23日跳崖自殺。

近期遭判刑入獄後又獲得特赦的則是李明博與朴槿惠，李明博卸任後因賄賂和挪用公款罪，被控在任期期間犯下16項罪名，包含收受韓國三星電子鉅額賄賂，交換赦免因逃稅入獄的三星會長李健熙，最後李明博因賄賂和挪用公款罪，被判處17年徒刑。

在前任韓國總統文在寅即將卸任時，有數度聲浪討論李明博是否有機會獲得特赦，不過，與盧武鉉交好的文在寅並未特赦李明博，也被李明博陣營視為試圖盧武鉉之死歸咎於李明博的最後手段。最終在2022年12月27日，李明博才獲得現任總統尹錫悅特赦，李明博不僅剩餘15年刑期，且82億韓元的罰金免繳，還恢復政治權利，有被選舉權。

朴槿惠則是因閨中密友崔順實嚴重干政案件，先遭到彈劾，成為韓國史上第一個因彈劾被解職的總統，2017年3月隨即遭收押；後因收賄868億韓元（約22億新台幣）、濫權、洩密等罪名，最終於2020年被韓國大法院作出最終審判，被判20年有期徒刑。

不過，朴槿惠入獄後不斷傳出身心狀況不佳，文在寅政府於2021年12月24日宣布特赦朴槿惠，朴槿惠出獄後，還曾出席尹錫悅的總統就職典禮。

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