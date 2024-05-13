清華大學主辦適應體育運動會！與新竹師生「融在一起、攏在一起」

學生與新竹地區特教學生及體育、特教教師共同參與，透過運動會的教學方式讓特殊生與大學生一起學習及成長，融入學校與社會。適應體育的教學活動是第一次舉辦，吸引來自新竹地區 80 位師生齊聚一堂。清華大學體育室主任陳國華副教授表示，隨著「身心障礙者權利公約施行法」通過後，教育部體育署致力於推動運動平權，重視各級學校適應體育發展，特別是將策略推展延伸至高等教育階段，讓身心障礙生亦可享有平等參與體育課機會、建立友善運動環境，實踐融合教育的機會。
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適應體育是一種具變化性，且能發展體能的活動、遊戲、運動、韻律計畫；是一種體育教學的態度與方法；適合失能者(指無法安全及成功地參與一般體育活動中毫無限制之劇烈活動者)的興趣、能力和限制；是治療及復健身心障礙者的有效方式。
在強調身體活動方面，是重視問題的發現、評估和處理的教育體系；其不僅促使身心障礙者能在情緒上安定，更是促進其身體健康、提高功能性活動之功能、娛樂放鬆、拓展與培養社會人際關係、建立友誼、自我實現等，進而發展體適能以提高生活品質，適應社會和擁有健康生活的體育教育。
適應體育的內容包含發展活動、訓練、遊戲、韻律與運動，且須適合身心障礙學生之體育需要。身心障礙學生可藉由適應體育課程中享受較高品質的運動或身體活動，進而促進身心方面的全人健康。
計畫申請人清華大學體育室謝文偉副教授提到，透過適應體育運動會促進新竹地區各級學校師生之交流，共同為適應體育進一份心力。同時，也非常感謝國立新竹特教學校賴國誠校長、縣立新豐國中張明智校長的支持，清華大學呂平江副校長、運科中心朱宏國主任及運科系劉先翔主任，臺南大學附屬啟聰學校許柏仁老師、台北啟明學校章金德老師的協助。另外，大會非常感謝台灣運動機能服飾品牌 MotionJet Collection 贊助活動服裝以獎勵參與學生。
此次活動是大學與中學適應體育融合活動跨出的第一步，期待所有學生都能開心、身心障礙生也能玩得很有成就感，在活動相處過程中，學會接納與尊重他人，更能在活動中深入體現運動健康的重要與實踐。本次以布袋球、身體活動訓練及飛盤等趣味活動比賽開啟序幕，讓每位特殊需求學生能夠藉由身體適應環境，進而達到自我調整參與運動的能力，或藉由他人的協助，享受體育競賽的樂趣。
清華大學舉辦此適應體育運動會的為了達成國家政策推動「運動平權」的目的，讓體育沒有限制，人人都能「愛運動、動無礙」，參與家長認為，感謝清華大學舉辦此活動，讓身心障礙學又能運動又能到清華園感受學術文藝氛圍。
何謂布袋球？ 在美國大受歡迎
布袋球起源是美國的熱門新興運動，於14世紀的德國，然後在100多年前在肯塔基州的山丘上被重新發現。一家大小的家庭聚會至朋友聯誼活動，都不難見到布袋球的蹤影。現在連美國職棒進場贈品，都有布袋球的蹤跡。
布袋球一開始使用的斜板-類似於馬蹄鐵，現在使用的是稱為Cornhole平台和玉米袋的木箱，而不是馬蹄鐵和金屬樁。遊戲通常以錦標賽的形式進行。
布袋球賽制：
比賽有單打、雙打及團體賽(每隊四人)，共三種模式。三種模式玩法相似，得分方法相同。
單人賽玩法都是兩隊各持一種顏色的布袋球，輪流於同一塊斜板上投球，輪流投完四球為一局。
雙人賽及團體賽則需要兩塊斜板，兩塊斜板相互對望。隊員分成兩隊，各占一方，其中由一方隊員投擲完四球後到另一方投擲為一局。
能將布袋球擲進孔洞中者得3分；布袋球停留於斜板上得1分。
每局以抵消制計分。舉例說明，如A方於此局，將4個布袋球全投進孔洞中，全取12分；B方將3球投至斜板上，得3分。此局分數則為A方得分為9分，B方為0分。因為布袋球永遠不會出現和局。
比賽局數不限，先取21分方為勝。
（以上資料來源參考：維基百科）
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