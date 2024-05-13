日本啦啦隊女神抵台！林襄師妹成「樂天女孩」秀中文 登場時間曝
林襄經紀公司新血報到！來自東北樂天金鷲啦啦隊的高橋佳帆今（13日）中午抵台，正式加入莉奈文創，成為林襄、張雅涵、李芷霖、祈錦鈅、宋城希的師妹，預計明、後天會在樂天球場上與粉絲見面。
記者吳昕蓓／綜合報導
林襄經紀公司「莉奈文創」表示：「高橋佳帆此行是為了來當台灣樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）交流生，目前預計5月14 、15日將出現在樂天球場上與粉絲見面。」樂天女孩副隊長張雅涵也透露，同經紀公司的林襄轉當小龍女後，讓她有點孤單寂寞，因此非常樂見高橋佳帆的加入，她直言雖然當上副隊長，但在經紀公司瞬間剩她一個人，「現在我也有伴，我多一個日本師妹。」雅涵表示，高橋佳帆一直都很喜歡台灣，夢想是可以來到台灣工作。
去年（2023）7月樂天桃猿隊就舉辦了日本風主題日「YOKOSO桃猿」，當時邀請東北樂天金鷲啦啦隊所屬樂天ANGELS成員AIMI、SUZUKA、KAHO（高橋）以及RUKA 4位來到全猿主場參與活動；9月樂天女孩到日本時，成員李多慧、林襄、菲菲、李昀也開心與高橋、SUZUKA一起共舞，當時就創下44.9萬點閱人氣相當高，兩邊的啦啦隊女孩也就此打開友誼橋樑。
高橋佳帆曾向球團透露她的夢想是可以來到台灣工作，因此台灣樂天委託雅涵經紀人莉奈讓彼此牽起線，簽下3年經紀約，成為林襄經紀公司「莉奈文創」藝人，加入樂天女孩成為交流生，至少將長住台灣一年時間，貼近台灣粉絲。
而中午才剛下飛機的高橋也是有備而來，自備中文問候：「大家好！我是高橋佳帆KAHO，我在東北樂天金鷲啦啦隊隊員，我在台灣樂天當交流生，我剛下飛機現在要去台灣的家！掰掰。」她的發音標準，看得出來相當投入學習中文。
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