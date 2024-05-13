《慶餘年第2季》等4年！原班人馬重磅回歸 第1季劇情回顧一次看
由大陸男星張若昀主演的話題陸劇《慶餘年》，在2019年播出時掀起巨大迴響，總播放量高達160億，故事講述一個身世神秘的少年，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、市井、江湖、廟堂種種考驗的傳奇故事！時隔了4年多，劇組終於推出《慶餘年第2季》，原班人馬張若昀、李沁、陳道明、辛芷蕾、李純幾乎全數回歸，讓粉絲相當期待！
記者施以慧／綜合報導
《慶餘年》背景設定是一名大學生張慶，因為用現代觀念剖析古代文學史的論文命題不被葉教授認可，為了讓對方願意當他的指導教授，張慶決定通過寫小說的方式闡述自我的觀點。在他寫的小說中，主角是一名身世神秘的少年「范閒」，自小生活在澹州，為了解開身世之謎前往京都，他憑藉著過人的聰明才智，出使鄰國營救人質、整合諜報網，還查緝了走私案，但卻意外被黑化的同伴「言冰雲」刺殺，讓劇情越演越精彩！
但其實張慶筆下的「范閒」真實身分是皇帝的私生子，他被皇帝利用，為的就是要讓京城的局勢轉變！而這名城府極深的皇帝疑似還與范閒母親的死有所關聯，他在得知真相後，為此展開絕地反攻，沒想到卻落入陰謀，被同伴言冰雲一刀刺死，最後的震撼結尾在當年轟動全網，如今時隔4年半，終於能在第2季揭開真相，讓廣大劇迷超級期待！
《慶餘年》的劇情雖然圍繞在權謀主線上，但卻完美地融合了穿越、武打、浪漫愛情等各種元素，讓觀眾一集接著一集看，《慶餘年第2季》將在Disney+ 獨家播出，於5月16日晚間19點30分首播5集，之後每天同時間更新。
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