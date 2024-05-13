為什麼外國遊客不去中國玩？中國旅遊業高階主管點出「5大不便」

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為什麼會有這種失衡的情況發生？根據BBC報導，澳大利亞伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）商務與法律學院旅遊業研究中心主任黃松山，將這種疲軟現象歸咎於「全球地緣政治格局的變化」。
他指出，2023年由皮尤研究中心調查顯示，「大多數西方國家的民眾對中國持負面看法。中國政府對社會規範的加強控制，可能導致外國遊客在中國感到不適。」
與此同時，美國與澳洲政府則紛紛警告遊客應高度審慎考慮前往中國旅行，以免被任意居留或面臨定義模糊的國安法執法風險。
中美之間的往返航班，疫情前的2019年4月共有1506班；但在今年4月，往返航班僅有332班；直飛航班可能連座位也難求，即使有，價格也可能非常昂貴。由於面對中國航空公司具有獨走俄國領空的空優，在縮短航程之下與美國航空業者拉開成本優勢，美國航空業也呼籲拜登政府禁止再開放更多中國航班。
中國知名旅遊垂直整合平台攜程集團旗下「Trip.com」首席營運總監婁曉博則指出，「國際航班的頻率」肯定會產生影響，此外，還有其他潛在的障礙，包含「中國的手機電子支付」、「預訂APP相關功能」、「網站和交通方式限定使用中國APP進行」、且「多半只有中文版本」，都是讓人頭疼的問題。
瑞士EHL酒店管理學院的陳勇教授表示，「外國人早已習慣使用的社群網站、地圖、支付APP等技術，在來中國旅遊時不是不提供服務，就是被屏蔽，語言障礙和習慣，讓外國人無法使用這些中國的替代品」，亦有外國旅客向BBC反應，中國街頭得小攤販既不接受現金，也不支援他的信用卡刷卡，只接受中國的支付APP。