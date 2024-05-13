台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！粉絲探究背後原因令人感動

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大家好，我是Wing Stars安芝儇。
有關注我Ig的朋友應該有發現，我搬到高雄了
從去年11月開始一直來來回回台灣與韓國，
身體上的疲勞都還可以忍受，
但是每次為了趕回韓國而沒辦法體驗更多台灣的生活讓我感到很遺憾。
最近我終於搬到高雄了，
希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，
也希望我的中文可以越來越好，
我想要跟粉絲對話，
我想要跟Wing Stars一起出去玩
之後我的班表也會變多
大家要記得多多進場為Wing Stars還有台鋼雄鷹加油喔
對了以下開放推薦好吃的、好玩的
安芝儇是誰？ 最喜歡台灣美食是地瓜球
安芝儇是在去年加入台鋼雄鷹行列，她被認為是「史上最強外掛」，並且親自訓練台鋼啦啦隊，親自傳授韓國啦啦隊的文化與精神。
安芝儇私底下也很愛吃台灣的地瓜球，甚至也會去逛夜市，並且十分融入台灣生活，她還帶來好友朴旻曙(Mingo)，並宣布要成為台灣啦啦隊的「天花板」。
安芝儇從很早就開始練啦啦隊，高中就以「女高中生啦啦隊」聞名，加上她的外型、身材跟舞蹈都有一定實力，因此也受到球迷愛戴，在台灣、韓國都有很多粉絲。
如今她正式成為「台灣人」、「高雄人」，也在台灣有了「家」，未來球迷或許也有機會在街道上、夜市看到她的身影。
安芝儇小檔案：
韓國名：안지현
綽號：小安
國籍：韓國
出生年月日：1997年10月3日（26歲）
出身地：韓國京畿道安養市
出道日期：2015年
經紀公司：2S娛樂(2021－)
Gen.G Esports (2023.5－ )
經歷：
Kiwoom英雄、樂天巨人、WING STARS
以上資料參考：維基百科
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