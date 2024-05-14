Energy合體讓Junior好感慨！想起小鬼吐一句話 粉絲掉淚：心酸酸
「最殺唱跳男團」Energy在成軍22週年之際回歸樂壇，不僅新專輯銷售告捷、簽唱會重現當年盛況，7月還要站上台北小巨蛋開唱，人氣對比當年有過之而無不及，但對同為男團丸子出身的Junior（韓宜邦）心中卻是無限感慨，戰友小鬼（黃鴻升）離開3年多，他有感而發，「雖然不羨慕，但是對於我，那是不可能的事了....」
記者楊穎軒／綜合報導
昨（13）日晚上，Junior在臉書發文：「最近，很流行團體合體大合照，雖然不羨慕，但是對於我，那是不可能的事了....」透露5日經過信義區，看著簽唱會舞台上的Energy覺得很讚，「於是像個小粉絲在遠處看了一會兒，許多的回憶上了心頭，然後想了想，我只剩下（綠茶）了！嗯，單飛比較好，我開玩笑啦！綠茶，愛你唷！」
Junior 2003年和小鬼（黃鴻升）、綠茶（林埈永）組成團體「丸子」出道，隔年綠茶因為更換經紀公司退出，小鬼與Junior繼續以兩人形式活動，直到2005年解散，3人各自在戲劇、綜藝領域擁有一片天，怎料，小鬼2020年9月不幸在家中猝逝，讓丸子永遠也無法合體。
貼文一出，大批網友安慰Junior：「心酸酸」、「我知道丸子是單飛不解散的！但我常常會叫丸子三兄弟」、「心裡一直有丸子三兄弟，一個都沒少」、「感受的出來你在想他...」、「鬼哥一直永存在我們心中」、「看完，眼淚掉下來！」觸動不少人淚腺。
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