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美國股市昨日漲跌互見　台股開盤開低後立即翻紅、台積電跌4元

▲台北股市今（14）日開在盤下後，立即翻紅，上漲10.37點、來到20868.08點，預估成交量為4100億元。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台北股市今（14）日開在盤下後，立即翻紅，上漲10.37點、來到20868.08點，預估成交量為4100億元。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（13）日漲跌互見，台北股市今（14）日開在盤下後，立即翻紅，上漲10.37點、來到20868.08點，預估成交量為4100億元。

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大盤開盤開低後走高，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤0.05點、來到247.17點，預估成交量為780億元。今日開盤個股量大強勢股：協易機、藍天、華碩、亞翔、山富。

台股開盤電子成交比重來到5成左右、航運族群則是來到25%左右。權值股漲跌互見，台積電開盤跌4元、來到815元；今日召開法說會的鴻海，開盤上漲0.5元、來到170元；聯發科開盤上漲5元，來到1120元，可惜隨後轉跌5元、來到1110元。

消費者對於未來通膨情形預估偏向悲觀，再加上美國聯準會官員表示、美國央行官員就利率政策發表不同意見，對公眾來說可能造成混亂，而不是降低政策的不確定性。不過還是有族群表現強勁，尤其是迷因股始祖GameStop暴漲逾70%，因此導致美股四大指數昨日漲跌互見，道瓊指數下跌81.33點或0.21%，收39431.51點，終結連8紅；那斯達克指數上漲47.37點或0.29%，收16388.24點；標普500指數下跌1.26點或0.02%，收5221.42點；費半指數上漲15.06點或0.31%，收4823.09點。

科技五大天王以蘋果表現最佳。Meta下跌1.72%，蘋果上漲1.76%，Alphabet上漲0.29%，微軟跌 0.25%，亞馬遜下跌0.49%。其他半導體股漲多跌少，AMD下跌0.9%，美光上漲1.45%，博通上漲0.35%，高通上漲1.17%，輝達上漲0.58%，應用材料下跌1.48%，德儀上漲0.41%。

台股ADR漲跌不一。台積電ADR下跌1.91%，日月光ADR下跌2.09%，聯電ADR上漲0.37%，中華電信ADR上漲0.65%。

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