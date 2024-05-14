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尼克危險了！關鍵G5主力前鋒OG Anunoby續缺陣　主帥太操恐成主因

▲NBA紐約尼克主力前鋒OG Anunoby，自G2傷到腿筋之後，系列賽下一場G5將會繼續缺席，也使得尼克可用之兵越來越少。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA紐約尼克主力前鋒OG Anunoby，自G2傷到腿筋之後，系列賽下一場G5將會繼續缺席，也使得尼克可用之兵越來越少。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃紐約尼克在昨（13）日次輪系列賽G4，以89:121不敵溜馬遭到對手痛宰，不但沒能夠搶下聽牌優勢，今（14）日也傳出主力前鋒OG Anunoby，將缺席下場關鍵的G5，無疑對於尼克而言是雪上加霜。而尼克主力球員逐漸有傷病情況的產生，這可能與主帥Tom Thibodeau的調度有一定關係，他「愛操」主力球員的個性，也讓尼克浮現不小隱憂。

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OG Anunoby第2戰就受傷　將連續缺席3場


OG Anunoby是在次輪系列賽G2時，不慎傷到腿筋，當時是在第三節比賽時，Anunoby接獲到隊友傳球，嘗試要透過上籃取分，但在奔跑過程中卻看得出腳不是非常舒服，隨後也馬上下場接受治療，本場比賽就再也沒回歸，當時他留下上場28分鐘紀錄，高效率攻下28分。


尼克主帥愛操球員  主力先發傷勢漸漸浮現


而尼克隊主帥Tom Thibodeau，過去就是出了名的個性，就是他相當仰賴球隊的主力球員，「愛操主力」的毛病也讓尼克隊漸漸在季後賽上遭遇傷勢問題，許多主力球員如今都有傷勢在身。

其中包含了一哥Jalen Brunson、中鋒Isaiah Hartenstein等人都出現傷勢，如今OG Anunoby更是確定將要連續缺席3場比賽，也使得尼克可用之兵越來越少，季後賽旅程如今出現不小隱憂。

而昨（13）日比賽賽後，尼克主帥Tom Thibodeau也在受訪時透露球隊輸球主因，他說：「球隊在進攻端打得十分不流暢，也導致球隊在比賽中被打出防守反擊，這也讓我們自豪的防守起不了作用。但我依舊相信我們球隊，整個賽季我們都在努力解決問題，我們會帶著決心迎戰G5，我們必須努力備戰，做出最完善的準備。」

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