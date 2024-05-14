資金搶進航運股、成交比重達2成！貨櫃股續漲、陽明登上70元關卡

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再加上，貨櫃股目前公布出來第一季營收表現亮眼，陽明、萬海與去年第4季相比都轉虧為盈，其中陽明第一季合併營收為新台幣438.01億元，稅後純益93.79億元，年增率達175.7%，跟上一季比轉虧為盈，每股獲利2.69元，已賺贏去年一整年，吸引買盤湧進。
萬海第一季合併營收為新台幣276.18億元，年增8.06%；單季稅後淨利新台幣46.27億元，稅後純益46.23億，EPS為1.65元．年增318.22%，也優於去年第四季。
而長榮第一季合併營收為新台幣886.3億元，年增32.63%，4月合併營收318.14億元，更創2022年12月以來單月高點，亮麗的營收成長反映今年以來海運上漲趨勢，今日盤後將公布第一季財務報告，受到投資人關注。
亞系外資在新出爐的報告中樂觀看待長榮前景，紅海事件使運價維持高檔，可望帶動長榮第二季和第三季獲利，因此將原先中立的「持有」看法調為「買進」，目標價由190元升至240元。亞系外資一舉將長榮每股純益由原先預估的14.94元調升至20.15元，上修超過30%，明後年則分別由8.52元、9.83元調升至11.65元、11.63元。
航運前景可期，也積力資金買盤搶進航運股，早盤資金成交比重來到2成多，個股也表現亮眼，中櫃、龍德造船亮燈漲停，陽明上漲逾8%、來到72元，亞航上漲逾6%，漢翔、萬海上漲逾4%。