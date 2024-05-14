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資金搶進航運股、成交比重達2成！貨櫃股續漲、陽明登上70元關卡

▲航運股今（14）日氣勢不減，早盤資金成交比重來到2成多，個股也表現亮眼，陽明上漲逾8%、來到72元，正式站上70元關卡。（圖／翻攝自陽明海運YouTube）
▲航運股今（14）日氣勢不減，早盤資金成交比重來到2成多，個股也表現亮眼，陽明上漲逾8%、來到72元，正式站上70元關卡。（圖／翻攝自陽明海運YouTube）

記者陳郁柔／台北報導

航運股今（14）日氣勢不減，早盤資金成交比重來到2成多，個股也表現亮眼中櫃、龍德造船亮燈漲停，陽明上漲逾8%、來到72元，正式站上70元關卡，亞航上漲逾6%，漢翔、萬海上漲逾4%。

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紅海危機斷不了，貨櫃海運再現搶艙潮，全球海運運價大漲，美西線、美東線及歐洲線均大漲超過2成，貨攬業者指出，亞洲到北美、歐洲5月全部滿艙，6月各大航商蓄積新一波漲價動能，將再度加收GRI（綜合附加費），這也是疫情結束之後，海運再現難得的榮景，甚至有航商關閉報價預訂系統。帶動亞歐航線運費上週大漲20%，激勵航運巨頭馬士基昨日股價飆升7.7%。

再加上，貨櫃股目前公布出來第一季營收表現亮眼，陽明、萬海與去年第4季相比都轉虧為盈，其中陽明第一季合併營收為新台幣438.01億元，稅後純益93.79億元，年增率達175.7%，跟上一季比轉虧為盈，每股獲利2.69元，已賺贏去年一整年，吸引買盤湧進。

萬海第一季合併營收為新台幣276.18億元，年增8.06%；單季稅後淨利新台幣46.27億元，稅後純益46.23億，EPS為1.65元．年增318.22%，也優於去年第四季。

而長榮第一季合併營收為新台幣886.3億元，年增32.63%，4月合併營收318.14億元，更創2022年12月以來單月高點，亮麗的營收成長反映今年以來海運上漲趨勢，今日盤後將公布第一季財務報告，受到投資人關注。

亞系外資在新出爐的報告中樂觀看待長榮前景，紅海事件使運價維持高檔，可望帶動長榮第二季和第三季獲利，因此將原先中立的「持有」看法調為「買進」，目標價由190元升至240元。亞系外資一舉將長榮每股純益由原先預估的14.94元調升至20.15元，上修超過30%，明後年則分別由8.52元、9.83元調升至11.65元、11.63元。

航運前景可期，也積力資金買盤搶進航運股，早盤資金成交比重來到2成多，個股也表現亮眼，中櫃、龍德造船亮燈漲停，陽明上漲逾8%、來到72元，亞航上漲逾6%，漢翔、萬海上漲逾4%。

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