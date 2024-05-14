師徒另類合體！F.I.R.前主唱詹雯婷涉誣告案 恩師陳建寧現身作證
F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷（Faye），2019年提告恩師陳建寧偽造簽名和華研公司簽約，雙方對簿公堂，不過陳建寧獲不起訴處分，詹雯婷反遭起訴涉嫌誣告，台北地方法院今（14）日上午再度開庭，9時30分許，陳建寧已先入法庭等候，詹雯婷面帶笑容隨後抵達，師徒2人也將在法庭上碰頭，另類合體。
記者孫唯容／綜合報導
詹雯婷為食品大廠泰山公司前經營團隊詹家第三代成員，被稱為泰山小公主，她與鍵盤手陳建寧、吉他手阿沁（黃漢青）在2005年組成「F.I.R.」飛兒樂團，出了不少知名樂曲，豈料「F.I.R.」飛兒樂團2015年加盟華研公司突然沉寂，2017年底更爆出團員內鬨，2018年正式解散，直到2019年詹雯婷提告恩師陳建寧與華研公司董事長呂燕清、總經理何燕玲等人涉嫌偽造文書，外界才知曉詹雯婷懷疑遭陳建寧偽造簽名和華研簽約，成為解散主因。
不過，陳建寧對此反駁表示，當初Faye有授權他代為處理保證書，實在無法理解為何會翻臉，因此也提起妨害名譽、誣告告訴。根據刑事警察局鑑定筆跡結果，檢方確認詹雯婷在授權陳建寧議約的履約保證書，確實是親筆簽字，陳建寧等人不起訴處分確定，另分案偵辦詹女所涉誣告罪。
檢方起初認為雙方可能對授權範圍有誤會，2021年將詹女不起訴，後續經高檢署發回重查，檢方認為詹雯婷明知自己在保證書上簽字、同意陳建寧去談演藝契約，卻仍執意提告，去年6月起訴詹女涉犯誣告罪嫌。
台北地院3月26日開庭時，檢察官聲請傳喚陳建寧、阿沁、華研大中華總裁何燕玲、華研副總何首賢作證，詹雯婷也堅持自己無罪，委任律師的主張也表示，就是因為詹女信任陳建寧和律師的書面說明，才確認自己沒有合約關係，事後卻發現有保證書，才會懷疑被偽造簽名。
詹雯婷委任律師也指出，檢方偵查送交刑事局做的筆跡鑑定有重大瑕疵，由於保證書和其他文書資料混淆，使得鑑定結果出現「筆跡相符」的狀況，希望由民間筆跡鑑定專家作證，並聲請傳喚文書鑑定專家張雲芝、詹女的2名前同事作證。