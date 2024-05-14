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長榮航空線上旅展！「2城市」最值得下手　高雄飛首爾只要8826元

▲長榮航空宣布，即日起至4月22日推出2024春季線上旅展，最低優惠75折起。其中兩城市最推薦下手，飛東京來回機票1萬3千多元起，最低價的高雄飛首爾仁川，含稅價8826元起。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空宣布，即日起至4月22日推出2024春季線上旅展，最低優惠75折起。其中兩城市最推薦下手，飛東京來回機票1萬3千多元起，最低價的高雄飛首爾仁川，含稅價8826元起。（圖／長榮航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

因應夏季旅展，各家航空也推出優惠，長榮航空即日起至6月6日23:59止，凡購買即日起至2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，數量有限，國人最熱門的城市東京，來回機票含稅價僅有1萬3千多元，最便宜最高雄飛首爾仁川，來回機票含稅價​8826元起。國泰航空也推出線上旅展，國泰航空全球63個精選航點，機票經濟客艙86折起，並與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，兩人成行加稅價每人5千多元。

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長榮航空提到，此次優惠內容，包含桃園-清邁來回最低8,170元起(未稅)、桃園-北海道來回最低15,555元起(未稅)；歐美航線也有超值優惠，桃園-巴黎來回最低25,200元起(未稅)，開啟您的文藝之旅、桃園-西雅圖來回最低28,571元起(含稅)。

喜愛團體旅遊的旅客同樣享有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，遊歐首選長榮航空「魅力歐洲」，法比荷8日80,900元起、英法雙國好事成雙10日136,900元起、北歐四國峽灣13天153,900元起；北美首選「玩美加族」美加雙城西雅圖、溫哥華7日80,999元起，還有超值「臥谷長榮」9日93,900元起。

記者實際操作，東北亞中的東京與首爾兩城市此次最直得下手，像是國人最熱門的東京航點，從桃園飛東京成田機場、台北松山飛羽田機場，在5月下旬至6月，各別都還有來回價格13487元起（含稅）、​ 13884元起（含稅）的優惠；而暑假之中，8月時也同樣有此1萬3千多元起的優惠價。至於飛首爾，從台北桃園飛首爾金浦，則有​10456元起、（含稅）的價格，最優惠則是高雄飛首爾仁川，有低到​8826元起（含稅）。

▲長榮航空此次推出線上旅展，東北亞部分，最便宜最高雄飛首爾仁川，來回機票含稅價​8826元起。（圖／美聯社／達志影像）
▲長榮航空此次推出線上旅展，東北亞部分，最便宜最高雄飛首爾仁川，來回機票含稅價​8826元起。（圖／美聯社／達志影像）
▲此次長榮航空推出的線上旅展優惠，在暑假的8月時段，台北飛東京竟都還有1萬3千多元的價格。（圖／翻攝長榮官網）
▲此次長榮航空推出的線上旅展優惠，在暑假的8月時段，台北飛東京竟都還有不少1萬3千多元的價格。（圖／翻攝長榮官網）
除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，長榮航空也宣告，將於兩場實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，此外現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，可獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣。

國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起～12月31日止，東北亞則至10月26日止。此波夏季線上旅展包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等63個航點皆有優惠，台北及高雄出發皆適用。此次國泰航空也與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，即日起至2024年5月20日17:00為止，台北、高雄出發皆有，適用旅行日期直至今年底。單純只訂香港機票享買一送一，兩人成行加稅後的價格每人只要5千多元。

▲國泰航空與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，三天兩夜機加酒自由行優惠，最低價格為未稅價每人5588元。另還有純機票買一送一，平均下來每人也只要含稅價5千多元。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，平均下來每人只要含稅價5千多元。（圖／國泰航空提供）
國泰航空也提到，針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2,000元折扣，此優惠活動限首500筆訂位，先到先得。

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