長榮航空線上旅展！「2城市」最值得下手　高雄飛首爾只要8826元

我是廣告 請繼續往下閱讀
喜愛團體旅遊的旅客同樣享有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，遊歐首選長榮航空「魅力歐洲」，法比荷8日80,900元起、英法雙國好事成雙10日136,900元起、北歐四國峽灣13天153,900元起；北美首選「玩美加族」美加雙城西雅圖、溫哥華7日80,999元起，還有超值「臥谷長榮」9日93,900元起。
記者實際操作，東北亞中的東京與首爾兩城市此次最直得下手，像是國人最熱門的東京航點，從桃園飛東京成田機場、台北松山飛羽田機場，在5月下旬至6月，各別都還有來回價格13487元起（含稅）、 13884元起（含稅）的優惠；而暑假之中，8月時也同樣有此1萬3千多元起的優惠價。至於飛首爾，從台北桃園飛首爾金浦，則有10456元起、（含稅）的價格，最優惠則是高雄飛首爾仁川，有低到8826元起（含稅）。
除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，長榮航空也宣告，將於兩場實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，此外現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，可獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣。
國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起～12月31日止，東北亞則至10月26日止。此波夏季線上旅展包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等63個航點皆有優惠，台北及高雄出發皆適用。此次國泰航空也與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，即日起至2024年5月20日17:00為止，台北、高雄出發皆有，適用旅行日期直至今年底。單純只訂香港機票享買一送一，兩人成行加稅後的價格每人只要5千多元。
國泰航空也提到，針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2,000元折扣，此優惠活動限首500筆訂位，先到先得。