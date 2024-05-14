吳怡霈鴻海抱10年投報830%賺爛　繼續抱or獲利了結？分析師回答了

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鐘崑禎稍早接受《NOWNews今日新聞》電話訪問，他指出，鴻海剛轉型成功，目前已接觸AI，認為鴻海2024 EPS上看11、12，2024 EPS（每股盈餘）上看11、12元，且AI產業本益比20倍起跳，在沒有利空的情況下，鴻海股價有機會上看2字頭，也就是衝上200元。鐘崑禎直言：「如果短期沒有資金需求的話，強烈建議繼續持有！」
對於吳怡霈「買到忘記」的股票投資術，鐘崑禎大讚十分聰明。他指出，股市長遠來看是隨著全球經濟成長，只要不是買雞蛋水餃股，「放個5~6年都會有不錯的獲利」，但多數股民都難以做到不關注持股狀況，買了股票後「忘記」就可克服心魔，穩穩賺。
長期持有個股怎麼選？首推科技、民生必需類股
不過，鐘崑禎也提醒，長期持有股票的選擇很重要，要避開景氣循環股如航運、鋼筋等，科技股只要避開景氣循環的產業，如爆發期只有1~2年的面板廠等，因為科技業都有高原期，如鴻海遇瓶頸時轉型作電動車、發展AI展業等，認為科技股放個10年沒有問題。
若心臟承受不住上上下下的科技股，鐘崑禎建議長期持有個股則首推民生必需品，如食品類股、電信類股甚至是超商都是不錯的選擇。至於近來很夯的ETF適合長期持有嗎？鐘崑禎建議要看清楚ETF成分股，若有景氣循環股，就要多小心。