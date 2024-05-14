張菲手握「1000張鴻海股票」賺翻！自爆基金債券出清太慢慘賠20%
藝人吳怡霈的爸爸在年輕時就已經是股市達人，年交易量曾一度高達上億元，而她也跟著爸爸學了不少投資的事。吳怡霈最近因為被爸爸提醒，讓她想起自己有一個10年都沒動過的證券戶，沒想到久違登入一看，意外發現股票投報率已高達830%，讓她頓時嚇傻。而過去演藝圈大哥張菲也曾透露自己擁有1000張鴻海股票，價值高達新台幣7000萬，驚人數字引起不少網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
張菲過去在2019年主持鴻海尾牙時，曾自爆手上擁有1000張鴻海股票，他當時自信表示：「我從60元進場，中間120元想說還會再漲吧，就一直沒放掉，結果後來變成70元，到現在手上還有上千張鴻海股票。」推估上千張股票的價值高達新台幣7000萬。
此外，張菲在2023年出席好友沈文程開唱的記者會時，身為股票大戶的他也被問到一些關於投資的問題。當被問到對於近期投資的看法，張菲則表示：「現在不能投資，基金債券都要盡可能出清，我都已經出清了。」曾靠股票賺翻的張菲，在經過4年之後心態保守了許多，大方坦言自己已把基金債券都給出清，「這一波基金債券出清太慢，慘賠20%。」
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※【NOWnews 今日新聞
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