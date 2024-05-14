日圓貶破156！換匯見0.2108元　換5萬賺1張迪士尼門票及3碗拉麵

端午5款彩券加碼5億元！大樂透加開百組百萬　3星及4星彩壹獎翻倍

▲台灣彩券公司今（14）日宣布，今（2024）年端午加碼5款遊戲史上最多，加碼總獎金5億元，其中大樂透加開100組100萬元 3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司今（14）日宣布，今（2024）年端午加碼5款遊戲史上最多，加碼總獎金5億元，其中大樂透加開100組100萬元 3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

端午節腳步逼近，台灣彩券公司今（14）日也宣布，端午將祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新台5億元。最受歡迎的「大樂透」5月21日起將加開「100組100萬元」；今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1500元；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」6月7日至6月22日獎金加碼，台彩預估端午彩券銷售額可因此增加17億元，比平常銷售超過3倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於今年端午加碼為何沒有威力彩？台灣彩券公司總經理謝志宏表示，主要是公益彩券第5屆第1年加碼，第4屆累計的備償都已上繳，因此，第5屆首年備償獎金水位較低，但與第4屆首年103年端午加碼4.3億元相較，這次加碼5億元還是有比較多。

今年端午加碼活動，其中5月21日開獎的「大樂透」，除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月5日為止。

想把握「大樂透」加碼期間限定雙重中獎機會的民眾，謝志宏也提供中獎秘訣，可參考歷年端午大樂透加開百萬獎項的中獎人買法，一次買齊「大樂透」5月21日至7月5日加碼期間的彩券，或與親友集資採用包牌買法提高中獎機會，不僅不會錯過每一期的中獎機會，若受到財神爺青睞，還有機會一舉帶走億元頭獎與加碼的百萬獎項。

值得注意的是，今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」，週一至週六天天都有開獎，1注25元好入手的價格及跟統一發票一樣簡單的對獎方式，吸引不少民眾嘗鮮，因此，台灣彩券在今年端午首次推出「3星彩」及「4星彩」壹獎獎金翻倍的加碼好康，自5月20日至6月8日「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元；「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元。

此外，同樣於5月20日開始加碼的「39樂合彩」至6月1日共計12期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月7日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由6倍提升至7倍。

是你嗎？有人中1億大樂透卻沒來領獎　投注地點、開獎時間曝光

彩券行老闆娘輸錯1號碼！幸運兒「爽中一等獎」　獎金秒翻2800倍

台彩賣到嚇嚇叫彩券曝！眾愣：1/2中獎率　彩迷揭「陷阱真相」　

台彩最強彩券不是大樂透、威力彩了！冠軍賣到嚇嚇叫　彩迷超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生