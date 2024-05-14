端午5款彩券加碼5億元！大樂透加開百組百萬　3星及4星彩壹獎翻倍

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今年端午加碼活動，其中5月21日開獎的「大樂透」，除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月5日為止。
想把握「大樂透」加碼期間限定雙重中獎機會的民眾，謝志宏也提供中獎秘訣，可參考歷年端午大樂透加開百萬獎項的中獎人買法，一次買齊「大樂透」5月21日至7月5日加碼期間的彩券，或與親友集資採用包牌買法提高中獎機會，不僅不會錯過每一期的中獎機會，若受到財神爺青睞，還有機會一舉帶走億元頭獎與加碼的百萬獎項。
值得注意的是，今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」，週一至週六天天都有開獎，1注25元好入手的價格及跟統一發票一樣簡單的對獎方式，吸引不少民眾嘗鮮，因此，台灣彩券在今年端午首次推出「3星彩」及「4星彩」壹獎獎金翻倍的加碼好康，自5月20日至6月8日「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元；「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元。
此外，同樣於5月20日開始加碼的「39樂合彩」至6月1日共計12期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月7日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由6倍提升至7倍。