AI會取代你的工作？專家看法不同：掌握「LLM」技能者才能
人工智慧（AI）浪潮近兩年席捲全球，ChatGPT母公司 OpenAI、Google在今明兩天相繼舉辦產品發表會，前者將聊天機器人體驗再度升級。許多人擔心，未來工作是否會被AI取代，不過，AI研究機構專家認為，AI不一定能取代你的工作，但懂得使用AI的人可以保持競爭力，建議工作者要學習掌握使用大型語言模型（LLM）的指令技能。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《CNBC》報導，從微軟公布的2024年工作趨勢指數（2024 Work Trend Index）報告可看出，有45%的專業人士 (45%) 擔心人工智慧將取代他們的工作，此外，有55%的企業領導階層擔心缺乏人才來填補職缺。
值得注意的是，有多達71%的企業領導者表示，他們寧可使用經驗較少但具備AI技能的求職者，而不是經驗豐富但沒有AI技能的人。
微軟的研究調查中顯示，有79%的高階主管認為，公司應該採用AI來保持競爭力，但對於是否能立即產生投資回報，這份壓力稍稍抑制了人工智慧為工作帶來的轉型。
新加坡研究機構AI Innovation執行長Laurence Liew告訴《CNBC》，許多人錯誤使用了ChatGPT，把它當成Google搜尋一樣來使用，但事實上，使用大型語言模型（Large Language Model, LLM）時，重要的是指令需精確。
他表示，必須將AI當作一個勤奮但偶爾會犯錯的實習生，試想，若交代一個實習生做事，也不會只有一句話，這會讓實習生摸不著頭緒；要自學AI並獲得提升，最好的方式就是多多使用練習，學習如何給LLM更多具體描述性的提示，以便產生出想要的結果。