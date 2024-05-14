徐巧芯不滿呂家愷上政論節目開嘲諷　李永萍：落井下石應黨紀處分

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國民黨新北市議員呂家愷在親綠政論節目中表態「徐巧芯應認錯」，結果遭藍營支持者不滿，呂家愷還為此公開道歉，甚至還有傳言是徐巧芯傳訊息威脅呂家愷。徐巧芯為此公布訊息澄清，對呂家愷說一套做一套表達不滿。
徐巧芯接受訪問時表示，有太多人跟她說，呂家愷在上親綠政論節目時，有機會就到處說「被徐巧芯欺負」，還說「相堵會到」。徐巧芯覺得做人不要這麼雙面，做不成朋友沒關係，但有必要做成這樣嗎？
前台北市副市長李永萍認為，國民黨應該公開表態「支持徐巧芯」的立場，國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁對此也都已表態，但僅以口頭表示的方式，令人感覺有些薄弱，以致於黨內有像呂家愷對徐巧芯落井下石，這種狀況應由黨主席出面強烈表態，不管是對徐巧芯落井下石，或配合綠營媒體造謠，要直接以黨紀處分。
李永萍直言，這次徐巧芯遇到的不是個人問題，而是政治追殺。徐巧芯在國民黨現在是明星中的明星，戰力滿點，若讓徐巧芯一個人去面對圍剿且因此被擊垮，可以想像後果有多可怕。
李永萍強調，國民黨要認知到問題的嚴重性，黨主席朱立倫也應比現在更強硬，面對這種譏笑、無營養的口水，以及讓徐巧芯與家人難堪的作法，國民黨的政治人物不管在綠營節目中被如何挖坑、設定，都絕對要有準備，否則就不要上節目，國民黨中央應下令全面杯葛綠營節目一個月，這也是一種表態，國民黨應反制這種凌遲徐巧芯的事。