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吳怡霈遺忘的股票大賺45萬　「5個帳戶理財法」致富密技大公開

▲吳怡霈遺忘、抱10年的鴻海股票大賺45萬掀熱議，她曾經自創「5個帳戶理財法」，致富祕訣大公開。（圖／NOWnews資料照）
▲吳怡霈遺忘、抱10年的鴻海股票大賺45萬掀熱議，她曾經自創「5個帳戶理財法」，致富祕訣大公開。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

44歲吳怡霈自主播轉行當藝人，憑亮眼外型、機智反應及好口條受粉絲愛戴，昨（13）日她在粉專透露，近日突然想起有個10年未動過的證券戶，打開一看，當年購買的一支鴻海股票報酬率竟顯示830%，足足讓她賺進超過45萬元。其實吳怡霈理財有道，曾經以「5個帳戶理財法」從月光族晉升小富婆，不但只花4年賺到房子頭期款，還訂下2000多萬元的豪宅。

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吳怡霈過去受訪大方分享理財祕訣，早年買名牌花光生活費的她，為擺脫「月光族」身分，自創「5個帳戶理財法」，她將工作收入平均分配在5個不同的帳戶，第一個薪轉帳戶只進不出，不能動用，第二個為旅遊津貼帳戶，每月存入2萬元當作旅遊基金，第三個為生活開銷帳戶，每月轉3萬進去，專門處理日常基本開銷及卡費自動扣款。

▲吳怡霈性感禮服登金鐘獎紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼吳怡霈年輕時沉迷買精品包，一度淪為「月光族」，如今憑「5個帳戶理財法」翻身。（圖／NOWnews資料照、吳怡霈IG）
▲吳怡霈一口氣釋出7張泳裝照。（圖／吳怡霈IG）
而第四個帳戶，吳怡霈作為投資使用，下手股票及基金，設定自動扣款以定期定額做投資，同時也強迫自己儲蓄，最後一個為儲蓄帳戶，吳怡霈說明，如果把一個月所得匯進前4個帳戶還有餘額，她就會全數投入儲蓄帳戶。而吳怡霈靠著「5個帳戶理財法」在4年後存到400萬元的房子頭期款，之後還購入價值超過2000萬元的豪宅，成為演藝圈隱形富婆。

對於躺10年、當初以一支50、60塊購買的鴻海股票暴漲，吳怡霈被友人封為女股神，她大笑說：「我不是股神啦！」有網友形容她放長線釣大魚、選對股票且長期投資，吳怡霈直言：「時間複利很驚人！」有人幽默說：「忘記的真的最賺！」她附和：「永遠都是這樣！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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