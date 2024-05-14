航海王重回榮光！陽明爆38萬張大量、拉出第3根漲停板至73.2元
紅海危機斷不了，貨櫃海運再現搶艙潮，全球海運運價大漲，激勵航運股近期走勢強勁，其中陽明、萬海、中櫃也被列為注意股。而今（14）日航運股再次揚帆，陽明下午12點15分爆出超過38萬張大量，股價再拉出第三根漲停板、來到73.2元，正式站上70元關卡。
記者陳郁柔／台北報導
紅海危機斷不了，貨櫃海運再現搶艙潮，全球海運運價大漲，美西線、美東線及歐洲線均大漲超過2成，貨攬業者指出，亞洲到北美、歐洲5月全部滿艙，6月各大航商蓄積新一波漲價動能，將再度加收GRI（綜合附加費），這也是疫情結束之後，海運再現難得的榮景，甚至有航商關閉報價預訂系統。帶動亞歐航線運費上週大漲20%，激勵航運巨頭馬士基昨日股價飆升7.7%。
受惠於運價飆漲，貨櫃三雄今日再度揚帆，陽明下午12點15分爆出超過38萬張大量，股價再拉出第三根漲停板、來到73.2元，正式站上70元關卡。土洋昨日也同站買方，外資連7買，昨日買超將近3.3萬張，投信連12買，昨日買超9712張。
萬海下午12點15分成交量突破23萬張，股價上漲逾5%、來到74.1元。土洋昨日也同站買方，外資連7買，昨日買超4741張，投信連4買，昨日買超331張。
長榮上午10點30分過後股價急拉，下午12點15分成交量來到13萬張，股價逼近漲停，上漲逾9%，來到244元。不過土洋法人昨日呈現對作，外資由買轉賣，昨日賣超7212張，投信連2買，昨日買超3689張。