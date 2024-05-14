華碩：看好 AI PC是H2重點　法說會報喜！股價攻漲停、創歷史新高

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此外，法說會上，華碩共同執行長許先越看好AI PC動能，他表示，「AI PC只要搭配一些適當的軟體，就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大」。華碩共同執行長胡書賓則預估，AI PC相對傳統電腦成本增加100-150美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。
對此，華碩也預告本月21日的新品發表會，將推出華碩首台搭載高通Snapdragon X Elite處理器的高階AI PC。時序進入6月COMPUTEX大展期間，華碩也將發布一系列全新AI PC。
針對AI PC滲透率，共同執行長胡書賓認為，英特爾（Intel）預計今年全球AI PC出貨量將達數千萬台，至於華碩自身則認為，預計到2026年，PC市場上有五到六成裝置都將為AI PC。
此外，另一個話題是今年的COMPUTEX Forum在6月5日早上10點舉行，上午場由輝達（NVIDIA）打頭陣，分享基礎架構的專業規劃設計，以及建構全球最先進人工智慧基礎架構，闡述如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。Google接棒介紹Google平台如何協助實現Google願景，讓AI為所有人帶來幫助。新思科技則是探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計未來。AWS分享生成式AI在數位新創上的應用。讓AI相關題材蠢蠢欲動。
對AI PC後市看好激勵今日華碩股價強攻，開盤就立即上漲逾9%，尾盤更市攻上漲停512元、寫下歷史新高價。也激勵相關個股集體走高，祥碩上漲逾7%，廣達上漲逾3%，仁寶、英業達、微星上漲逾2%。