全球股市夢迴2021？航運股噴射 迷因股GME也回來了
全球股市夢迴2021年，因航商繞道紅海造成塞港現象，貨櫃價格大漲，全球各大航運股股價重返2021年榮景，有趣的是，同樣在2021年一度飆漲的迷因股GameStop(遊戲驛站)，近來也悄悄出現變化。
國際中心顏得智／綜合報導
因近代線上遊戲玩家主要是從線上下載，而非去店裡買遊戲軟體回家安裝，GME在2021年初，遭知名做空機構香櫞研究 (Citron Research)點名嘲諷買進者，華爾街對沖基金也做空GME股票，但讓美國知名社群網站Reddit的鄉民散戶群情激憤，大舉買進，聯手軋空做空機構。
這場迷因股聖戰，最終因華爾街券商強制冷卻，包含羅賓漢（Robinhood）等線上交易app對於買入GME採取限制，導致GME股價最後又重摔。
不過，相隔三年，GME近日悄悄飆漲，股價從10日的17美元，今日盤中股價一度來到36元，漲幅突破110%。
在2021年名為Roaring Kitty （咆哮小貓）的YouTuber，因帶動迷因股史詩級別軋空狂潮而聞名，暌違三年後，在本週一（5月13日）首次在社群平台X發文。貼文是一張圖畫，內容為一名坐在椅子上的遊戲玩家，身體往前傾、專注地玩遊戲。