變頻冷氣「剛買就吹不涼」！老闆揭關鍵公式　台電認證：還更耗電

寒舍艾美新餐廳！聯手1星主廚、調酒冠軍　5/19免費暢飲吃到飽

▲寒舍艾美酒店將推出全新的餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，於5月21日起正式營運，由榮獲米其林一星的主廚李皞(Chef Paul)擔任廚藝總監，酒吧區則由冠軍調酒師余瀚為(Nono)主導，推出美、法為基礎的「現代料理」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲寒舍艾美酒店將推出全新的餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，於5月21日起正式營運，由榮獲米其林一星的主廚李皞(Chef Paul)擔任廚藝總監，酒吧區則由冠軍調酒師余瀚為(Nono)主導，推出美、法為基礎的「現代料理」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北寒舍艾美酒店鎖定信義區上班族和觀光逛街客群的商機，將推出全新的餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，於5月21日起正式營運，由榮獲米其林一星「Impromptu by Paul Lee」的主廚李皞(Chef Paul)擔任廚藝總監，餐廳是以美法為基礎的「現代料理」(new American brasserie)融入各國食材展現多元風貌，單點菜色價格180元+10%起。酒吧區則由冠軍調酒師余瀚為(Nono)主導，以台灣茶與特產融入，每杯250元起+10%。歡慶開幕，5月19日下午3點至晚上6點舉辦開幕戶外音樂派對，將提供超過10款限量啤酒、調酒，搭配派對小點等，全部免費供應。

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台北寒舍艾美酒店聘請蟬連5年榮獲米其林一星「Impromptu by Paul Lee」的主廚擔任TIPSY Sparrow的廚藝總監，並延攬其旗下的執行主廚邱奕承擔任本餐廳主廚，在美國大熔爐異國美食文化的框架下，融合法國菜的底蘊，美、法傳統菜餚像是比薩、炸雞、牛排與生蠔等，以創新融合的手法玩轉經典展現更立體的新風貌，Paul Lee也提到，希望這家餐廳是介於Fine Dining與餐酒館之間，讓餐飲變得更輕鬆舒適。但是依舊不失完好服務，同樣有桌邊服務技法，如刨牛骨髓或以烈酒燒炙等，運用世界各地的獨特食材點綴，用料理展現多元文化與現代時尚的餐飲風格。

▲「TIPSY Sparrow」，於5月21日起正式營運，由榮獲米其林一星的主廚李皞(Chef Paul，中)擔任廚藝總，酒吧區則由冠軍調酒師余瀚為(Nono，右)主導。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「TIPSY Sparrow」，於5月21日起正式營運，由榮獲米其林一星的主廚李皞(Chef Paul，中)擔任廚藝總，酒吧區則由冠軍調酒師余瀚為(Nono，右)主導。（圖／記者葉盛耀攝）
餐廳符合現代國外主流趨勢以提供單點服務為主，最便宜的菜色為「炸披薩瑪格麗特醬」，只要180元+10%。另外還有「吉拉朵生蠔, 雞尾酒醬, 塔巴斯克冰沙」320元+10%(顆)，將塔巴斯克醬加上檸檬與糖水，先冰鎮後再打碎製成冰沙，涼爽口感為生蠔增添清新驚喜。美國中部鄉村經典的「炸全雞，鴨油薯條，鄉村肉汁」880元+10%，將雞肉泡在優格中讓肉質更軟化，配菜是鴨油炸薯條，還有蘑菇、菠菜、奶油與威士忌製成的醬汁。「烤肋眼牛排，牛骨骨髓波爾多醬汁」1,980元+10%，粗曠的肋眼牛排淋上由波爾多醬汁、波特酒以及蘑菇融合製成的醬汁，桌邊服務時將牛骨髓刨在牛排上。

▲TIPSY Sparrow的「烤肋眼牛排，牛骨隨波爾多醬汁」，選擇肋眼牛排淋上波爾多醬汁、波特酒等醬汁。（圖／TIPSY Sparrow提供）
▲TIPSY Sparrow的「烤肋眼牛排，牛骨隨波爾多醬汁」，選擇肋眼牛排淋上波爾多醬汁、波特酒等醬汁。（圖／TIPSY Sparrow提供）
余瀚為是臺南「酣呷餐酒館」的主理人，2022年曾在「World Class 世界頂尖調酒大賽」中，從500多位參賽者中脫穎而出，成為臺灣總冠軍。Nono大學畢業時從事的職業是魔術師，因緣際又開了酒吧，開啟調酒魔幻人生。Nono目前擔任TIPSY Sparrow的顧問，每季為餐廳設計專屬酒單，本季酒單規劃為特調與經典調酒，總計有8款，特調以台灣茶為基礎，融入在地食材元素，像是蜜餞、紅豆、冬瓜茶等，幻化出復古趣味的獨特調酒，讓大家用味蕾認識台灣。

「霸王，別逗了」350元+10%，將台灣特有的東方美人茶與琴酒一同浸泡，並加入紅豆與鳳梨汁，入口後先感受到濃郁的紅豆香氣，淡淡茶香襯托出熱帶水果的酸甜氣息。「小雀檸檬茶」350元+10%是茶香濃郁的特調莫希托，先由蘭姆酒浸泡台灣荔香烏龍茶，接著加入薄荷葉與檸檬片均勻搗拌，最後添加大量碎冰，提升冰涼口感。還有酒感較厚重的「矮冬瓜」250元+10%，運用煙燻泥煤威士忌加上台南道地的義豐冬瓜糖等製作。

▲由Nono研發調酒，融合茶、冬瓜茶等東方元素，圖中的「小雀檸檬茶」是茶香濃郁的特調莫希托。（圖／記者葉盛耀攝）
▲由Nono研發調酒，融合茶、冬瓜茶等東方元素，圖中的「小雀檸檬茶」是茶香濃郁的特調莫希托。（圖／記者葉盛耀攝）
TIPSY Sparrow餐廳室內為91坪，共有64個座位，並有兩間包廂分別可容納6人與10人。最令人驚喜的是，TIPSY Sparrow 5月19日下午3點至晚上6點舉辦開幕戶外音樂派對，當天將提供超過10款限量的啤酒與調酒，搭配豐盛派對小點，包含烤蝦、烤鴨與酸種麵包等，全部免費供應。由「四四拍唱片行」打造出時尚DJ舞台，邀請知名DJ Kool Klone與Bernie輪番演出，音樂曲風主打嘻哈(HIP POP Golden School)。

▲TIPSY Sparrow也有多樣下酒小點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲TIPSY Sparrow也有多樣下酒小點。（圖／記者葉盛耀攝）
5月21日起僅提供晚餐、宵夜及戶外外帶酒吧的服務，營業時間為週二至週日，晚間6時至凌晨1時，預計6月下旬再增加提供早午餐選項，而早午餐將會以更蔬食健康的方向來規劃輕食餐點。

另外，君品酒店內6樓的半自助式餐廳如今改為「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」，午、晚餐定位為全新的義大利牛排餐酒館，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，打造全球首家聯名餐廳，並復刻肉舖餐廳鎮店之寶「百萬柴燒爐」，現場炙烤獨家引進歐洲品種牛肉與手工自製肉品等，重現台灣少見、正宗風味的西西里島經典特色料理與飲食文化。

▲君品酒店原本6樓的半自助式餐廳如今改為「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，打造全新的義大利牛排餐酒館，並有「百萬柴燒爐」現場烤炙香腸與肉品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲君品酒店原本6樓的半自助式餐廳如今改為「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，打造全新的義大利牛排餐酒館，並有「百萬柴燒爐」現場烤炙香腸與肉品。（圖／記者葉盛耀攝）
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