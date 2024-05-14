寒舍艾美新餐廳！聯手1星主廚、調酒冠軍　5/19免費暢飲吃到飽

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餐廳符合現代國外主流趨勢以提供單點服務為主，最便宜的菜色為「炸披薩瑪格麗特醬」，只要180元+10%。另外還有「吉拉朵生蠔, 雞尾酒醬, 塔巴斯克冰沙」320元+10%(顆)，將塔巴斯克醬加上檸檬與糖水，先冰鎮後再打碎製成冰沙，涼爽口感為生蠔增添清新驚喜。美國中部鄉村經典的「炸全雞，鴨油薯條，鄉村肉汁」880元+10%，將雞肉泡在優格中讓肉質更軟化，配菜是鴨油炸薯條，還有蘑菇、菠菜、奶油與威士忌製成的醬汁。「烤肋眼牛排，牛骨骨髓波爾多醬汁」1,980元+10%，粗曠的肋眼牛排淋上由波爾多醬汁、波特酒以及蘑菇融合製成的醬汁，桌邊服務時將牛骨髓刨在牛排上。
余瀚為是臺南「酣呷餐酒館」的主理人，2022年曾在「World Class 世界頂尖調酒大賽」中，從500多位參賽者中脫穎而出，成為臺灣總冠軍。Nono大學畢業時從事的職業是魔術師，因緣際又開了酒吧，開啟調酒魔幻人生。Nono目前擔任TIPSY Sparrow的顧問，每季為餐廳設計專屬酒單，本季酒單規劃為特調與經典調酒，總計有8款，特調以台灣茶為基礎，融入在地食材元素，像是蜜餞、紅豆、冬瓜茶等，幻化出復古趣味的獨特調酒，讓大家用味蕾認識台灣。
「霸王，別逗了」350元+10%，將台灣特有的東方美人茶與琴酒一同浸泡，並加入紅豆與鳳梨汁，入口後先感受到濃郁的紅豆香氣，淡淡茶香襯托出熱帶水果的酸甜氣息。「小雀檸檬茶」350元+10%是茶香濃郁的特調莫希托，先由蘭姆酒浸泡台灣荔香烏龍茶，接著加入薄荷葉與檸檬片均勻搗拌，最後添加大量碎冰，提升冰涼口感。還有酒感較厚重的「矮冬瓜」250元+10%，運用煙燻泥煤威士忌加上台南道地的義豐冬瓜糖等製作。
TIPSY Sparrow餐廳室內為91坪，共有64個座位，並有兩間包廂分別可容納6人與10人。最令人驚喜的是，TIPSY Sparrow 5月19日下午3點至晚上6點舉辦開幕戶外音樂派對，當天將提供超過10款限量的啤酒與調酒，搭配豐盛派對小點，包含烤蝦、烤鴨與酸種麵包等，全部免費供應。由「四四拍唱片行」打造出時尚DJ舞台，邀請知名DJ Kool Klone與Bernie輪番演出，音樂曲風主打嘻哈(HIP POP Golden School)。
5月21日起僅提供晚餐、宵夜及戶外外帶酒吧的服務，營業時間為週二至週日，晚間6時至凌晨1時，預計6月下旬再增加提供早午餐選項，而早午餐將會以更蔬食健康的方向來規劃輕食餐點。
另外，君品酒店內6樓的半自助式餐廳如今改為「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」，午、晚餐定位為全新的義大利牛排餐酒館，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，打造全球首家聯名餐廳，並復刻肉舖餐廳鎮店之寶「百萬柴燒爐」，現場炙烤獨家引進歐洲品種牛肉與手工自製肉品等，重現台灣少見、正宗風味的西西里島經典特色料理與飲食文化。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！