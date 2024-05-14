「補充保費」擬調漲！股票族恐首當其衝 健保署曝啟動討論時間點
立法院近期審查健保法修正草案，討論健保點值是否保障1點0.95元或1元，衛福部健保署長石崇良今（14）日表示，現行健保補充保費費率低於一般保費，基於公平性原則，擬調漲補充保費，而補充保費中偏向「資本利得」的費率，不應低於一般保費，「希望有能力的人多繳一些」，但細節還有待520新政府上路後將討論。
記者林莞茜／綜合報導
根據現行規定，健保保費繳納分為一般保費及補充保費，其中一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17%；補充保費則包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等6類，費率為2.11%。
健保署長石崇良今日被問及相關議題時提到，補充保費費率比一般保費費率低，但又依照一般保費去調整，導致兩者間出現明顯差異，基於公平性原則，相同收入應該要有相同的健保費繳納公平性原則，應該對補充保費費率設定方式重新思考，520新政府上路後，將討論調漲補充保費費率。
至於補充保費六類是否都提升？石崇良則稱有些會偏向薪資所得，有些偏向資本利得，因此「有的可能下降、有的可能增加」，一般薪資所得者是繳納5.17%費率，他也透露「我們希望有能力的人多繳一些，資本利得費率不應該低於一般保費費率。」同時也會考慮將收取上限提升。