吳怡霈躺10年股票大漲 張鈞甯3個月「暴賺5700萬元」被封女股神
吳怡霈昨（13）日在粉專分享，近日突然想起10年前有個證券戶，裡頭只留下兩三支股票沒賣，打開一看，其中一支鴻海股票報酬率竟高達830%，假如賣出換算現值超過45萬元，讓她被封女股神。文青女神張鈞甯也因為投資有道，曾經只花3個多月就獲利5700萬元，被封「新一代女股神」，本人謙虛地說：「我畢竟還算是初學者，跟什麼女股神還差很遠啦！」
記者楊穎軒／綜合報導
去年2月，張鈞甯傳出砸下6016萬元認購私募股票256張，沒想到，6月20日股價飆到458，不到4個月資產翻倍近200%，短時間賺進5700萬元，戰績相當驚人，一度成為財經界、娛樂圈的話題。對此，張鈞甯坦言近年的確有認真研究投資理財，持續關注生技、醫藥、能源、環保類的標的，剛好一名高中同學是專家，加上自己財經相關背景，經過審慎評估後才下手。
張鈞甯強調，她會關注這些標的，最主要是因為和人類、社會的發展有密切關係，永續的概念下，這些概念股未來勢必都會非常有發展。
其實張鈞甯的理財、投資觀念源自大學教授、作家母親鄭如晴，鄭如晴從2008年金融海嘯學到教訓，當時賠到難過得吃不下飯，連水也不想喝，歸咎自己因為不了解，所以做出超過能力所及的決定。
鄭如晴跟張鈞甯和姊姊張瀛說，可以投資，但一定要花時間和心思了解產業體質，究竟值不值得投入，接著再拿小部分的資金，驗證自己所分析的正不正確，「超出能力所及的，得等能力提升了再說」，也認為存定存不如買有保障的理財商品。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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