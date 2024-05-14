醫值夜班32小時流產！陳菁徽喊「健保改革沒落實」：恐越來越嚴重
日前台北市醫師職業工會公布醫界性別友善調查結果，即便《勞基法》嚴格禁止，但國內依然有近三成女醫師懷孕期間需值夜班，對此，同為女醫師、國民黨立委陳菁徽今（14）日直言，這對於任何一個孕婦、胎兒而言，都是極大的風險，直言在健保改革無法落實，科別人力傾斜現況下，強迫懷孕醫師值班情況已經存在，而且只會越來越嚴重。
記者林怡昕／台北報導
陳菁徽指出，曾有一位女醫師因違法被連續安排32小時夜班，最終導致流產，目前相關單位也已經介入調查，自己過去在醫院值班時，也曾懷孕期間值過大夜班，然而，這不是個案，甚至是醫療工作者們的冰山一角。
陳菁徽舉例，科別傾斜嚴重、性別比例不均，造成許多長期的醫療現場出現許多不合理的情況發生，醫事人員要如何兼顧工作、升遷、家庭、養育下一代等，都是需要從制度面去完善的，也因此健保改革刻不容緩，捍衛醫護勞動權益是我正在立法院持續推動各項修法的重點。
陳菁徽認為，單一事件能突顯出問題，但是造成問題往往是更大的結構因素，在健保改革無法落實，科別人力傾斜現況下，強迫懷孕醫師值班情況已經存在，而且只會越來越嚴重。
陳菁徽說，明天立法院會將針對健保點值進行討論，從制度上改善醫護權益，憾事才能不再發生。