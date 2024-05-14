丁噹現身時代廣場挑戰Energy「E16蹲」！跳完腿軟畫面全被拍
台灣天團Energy睽違20多年再度合體回歸，引起大批鐵粉關注，而他們也推出新歌〈星期五晚上〉，節奏相當洗腦，讓人聽過之後對旋律念念不忘。其中歌曲MV裡有一段舞蹈是跳「E16蹲」舞步，這舞步在近日也掀起一陣模仿風潮，連歌手丁噹到紐約也不忘跟風挑戰，在時代廣場直接來一段「E16蹲」，引起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
丁噹近日在社群上發出一段影片，並在貼文中寫道：「來自紐約的E16蹲挑戰！姊的腿力很不錯吧！」甚至還標記Energy的帳號，邀請他們到她的演唱會一起來蹲。從畫面中可以看到，丁噹穿著休閒外套搭配牛仔褲，頭上也帶著帽子低調現身紐約街頭，下一秒鏡頭帶到她周圍的環境，讓大家看到她站在紐約時代廣場。
接著丁噹便在時代廣場上開跳Energy歌曲中的「E16蹲」舞步，她一邊輕鬆的跳著舞步，一邊對鏡頭比YA，沒想到在最後一蹲結束要起身時，突然腳步有點站不穩，有眼尖的網友看到也笑說：「最後站不穩有點好笑。」
其他網友看到丁噹的E16蹲之後，也都紛紛留言表示：「克服時差的E16蹲～100分」、「終於蹲到妳拍了！腳軟了嗎」、「如果有到巴黎鐵塔也幫我們蹲一下」、「超強～但最後站不穩也太可愛了吧！」、「好厲害！昨天嘗試結果跳完腿軟....今天大鐵腿。」
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