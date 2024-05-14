反對賴清德赴立院國情報告！游盈隆提3質疑：形同公審新總統

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游盈隆指出，2005年修憲，憲法增修條文第四條第三款「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，這提供了一個法源，一個依據，提供總統與全體立法委員面對面的互動機會。有借鏡美國總統每年在聯邦參眾兩院發表國情咨文的意涵，立意甚佳。值得注意的是，美國新任總統在上任一年後，才發表第一次國情咨文，向國會及全國人民報告國家當前的狀況。畢竟，才剛上任或還沒上任多久，並不適合發表什麼工作報告的。取而代之的是，美國總統通常會在就職第一年的百日前後，向國會兩院發表演說。最近的例子是，拜登總統2021年4月28日發表國會演說。
針對總統赴立院做國情報告，游盈隆提出3點質疑，第一，新總統有必要上任後，立刻去立法院做國情報告嗎？我的看法是，於情於理於法，都看不出有這種必要。第二，賴清德總統究竟何時去立院發表國情演說較適當？我的看法是，至少上任後三個月；之後，每年一次，大約四月發表國情咨文，比較妥當。第三，關於總統發表國情演說後，應否接受立委詢答？」
游盈隆表示，這樣的安排形同立法院將「公審賴清德總統」，就算是民進黨或賴清德本人，基於不明的理由，願接受這種屈辱的安排，有識之士也應群起反對，站出來大聲說NO，因為「公審」將徹底顛覆當前憲政體制的基本理念、制度與價值。同時，也絕非2005修憲的原意。