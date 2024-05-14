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下個話題輪到AI PC？華碩H2專攻AI PC市場、COMPUTEX 6月登場

▲下一個輪動到的族群就是AI PC嗎？電腦品牌大廠華碩昨（13）日舉行法說會，預估今年第二季PC出貨量將季增10%-15%，今（14）日股價強攻漲停。（圖／翻攝Pexels）
▲下一個輪動到的族群就是AI PC嗎？電腦品牌大廠華碩昨（13）日舉行法說會，預估今年第二季PC出貨量將季增10%-15%，今（14）日股價強攻漲停。（圖／翻攝Pexels）

記者陳郁柔／台北報導

台股今（14）日氣勢強勁，類股百花齊放，一度來到20994.53點，逼近21000點關卡，寫下盤中歷史新高點，終場上漲128.14點或0.61%、收在20985.85點，續創收盤新高，成交量為4692.58億元。其中華碩今日走勢成為亮點，昨日法說會帶來好消息，激勵今日開盤強漲逾9%，終場收在漲停價位512元，寫下歷史新高價。

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下一個輪動到的族群就是AI PC嗎？電腦品牌大廠華碩昨日舉行法說會，預估今年第二季PC出貨量將季增10%-15%，AI伺服器將延續第一季的態勢、達到倍數成長。華碩共同執行長許先越看好AI PC動能，他表示，「AI PC只要搭配一些適當的軟體，就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大」。華碩共同執行長胡書賓則預估，AI PC相對傳統電腦成本增加100-150美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。外資預估，華碩今年的EPS可達34元，全年營收5524億元，年增逾2成。

華碩公布今年第一季品牌財報，營收為新台幣1141.06億元，季增2%、年增11%，毛利率14.9%，季增0.5個百分點、年增6.8個百分點，營益率4.1%，季增2個百分點、相較去年同期轉正。稅後純益繳出雙成長，季增39%、較去年同期則轉盈，單季EPS達7.3元。

利多不只財報，華碩共同執行長許先越也預告，21日將會發表搭載Snapdragon X Elite處理器的Vivobook，支援微軟AI功能，將大幅提升生產力，預估AI PC的價格漲幅可能增加100至150美元，對獲利結構有正面影響，AI PC將會是PC產業的重大產品循環，也會在6月的COMPUTEX推出新款AI PC產品。

此外，AI PC市場也要迎來另外一項大利多，今年的COMPUTEX Forum在6月5日早上10點舉行，上午場由輝達（NVIDIA）打頭陣，分享基礎架構的專業規劃設計，以及建構全球最先進人工智慧基礎架構，闡述如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。Google接棒介紹Google平台如何協助實現Google願景，讓AI為所有人帶來幫助。新思科技則是探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計未來。AWS分享生成式AI在數位新創上的應用。讓AI相關題材蠢蠢欲動。

也因此，華碩今日股價表現凌厲，收在漲停價位512元、創歷史新高，同樣帶動相關個股走高，所羅門亮燈漲停、收在114.5元，世芯-KY、凌華、神達上漲逾7%，M31、廣達也上漲逾半根停板。

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