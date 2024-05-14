下個話題輪到AI PC？華碩H2專攻AI PC市場、COMPUTEX 6月登場

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華碩公布今年第一季品牌財報，營收為新台幣1141.06億元，季增2%、年增11%，毛利率14.9%，季增0.5個百分點、年增6.8個百分點，營益率4.1%，季增2個百分點、相較去年同期轉正。稅後純益繳出雙成長，季增39%、較去年同期則轉盈，單季EPS達7.3元。
利多不只財報，華碩共同執行長許先越也預告，21日將會發表搭載Snapdragon X Elite處理器的Vivobook，支援微軟AI功能，將大幅提升生產力，預估AI PC的價格漲幅可能增加100至150美元，對獲利結構有正面影響，AI PC將會是PC產業的重大產品循環，也會在6月的COMPUTEX推出新款AI PC產品。
此外，AI PC市場也要迎來另外一項大利多，今年的COMPUTEX Forum在6月5日早上10點舉行，上午場由輝達（NVIDIA）打頭陣，分享基礎架構的專業規劃設計，以及建構全球最先進人工智慧基礎架構，闡述如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。Google接棒介紹Google平台如何協助實現Google願景，讓AI為所有人帶來幫助。新思科技則是探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計未來。AWS分享生成式AI在數位新創上的應用。讓AI相關題材蠢蠢欲動。
也因此，華碩今日股價表現凌厲，收在漲停價位512元、創歷史新高，同樣帶動相關個股走高，所羅門亮燈漲停、收在114.5元，世芯-KY、凌華、神達上漲逾7%，M31、廣達也上漲逾半根停板。