foodpanda狂推聯名卡！才剛辦就被Uber併購 會員哭：這麼快剪卡
台灣外送市場今（14）日傳出重大變局，Uber 以9億5千萬美元現金併購foodpanda台灣外送事業，之後待主管機關核准，預計於2025上半年完成交易。已經習慣外送服務的民眾，為了取得更多優惠還特地辦了foodpanda去年底力堆的聯名卡，透過消費可以累績「胖達幣」，但還不到半年就驚傳foodpanda要被Uber併購，卡友忍不住問：「這樣快就要剪卡！」。
記者周淑萍/綜合報導
去年在 foodpanda的統計數據顯示，平台用戶有7成都綁定行動支付，其中有30%為中國信託用戶，信心滿滿的搶先Uber推出聯名信用卡，綁定聯名卡消費，即可享有胖達幣10%回饋，1 枚胖達幣等值於1元新台幣，且無折抵門檻，其他包含麥當勞、肯德基、星巴克等可享4%回饋，當時吸引不少人申辦。
但信用卡拿在手上沒幾個月，今天就傳出要易主，讓卡友忍不住大嘆：「這麼快就要剪卡」，雖然還可以用來進行其他消費，但當初會特地申辦，就是看中外送高回饋的點數經濟，如果合併後，平台沒有相同優惠，使用foodpanda聯名卡的誘因相對大幅降低。
民眾黃小姐提到，因為自己是 foodpanda重度用戶，每個月一家大小透過外送平台解決三餐，往往一個月就會刷上萬元，因此基本回饋就有200~300元不等，聯名卡每月會提供專屬6.9折碼3張，還不時有店家優惠是指定聯名信用卡，看中多項好康才決定辦卡，黃小姐提到，一但卡片喪失優惠，應該就會剪卡，「因為這張聯名卡真的只是用來刷外送平台」。
面對兩平台可能合併成Uber Eats一家獨大，民眾質疑「這樣還能提供比較好的服務品質嗎？」且也擔心以後價格會不會一家說了算，平台想漲服務費、手續費、外送費都沒有第二家可以制衡，消費者要使用就只能吞，消費者無奈表示，如果漲價幅度變大，可能會減少使用頻率，但必要時還是會使用，畢竟真的很方便。
對於民眾的擔憂， foodpanda則再次重申，目前會員和卡友的權益都不會變化，合併案要等公平會核准之後，才會啟動轉移，也要到核准後才會有更多細節進行討論，且絕對會確保消費者的權益在這段期間不受影響。