Energy坤達、TORO是高中同學！風雲人物曾回母校 制服嫩照被挖出
「最殺舞蹈男團」Energy牛奶（葉乃文）、阿弟（蕭景鴻）、書偉（張書偉）、TORO（郭葦昀）、坤達（謝坤達）單飛不解散15年合體回歸樂壇，重燃6、7、8年級生的青春回憶，賣的是情懷也是天生藝人的實力。這波回憶殺中，讓人想起當年為同一所高中風雲人物的TORO、坤達，曾經回母校巡禮，兩人穿制服的青澀舊照也被翻出。
記者楊穎軒／綜合報導
坤達和TORO是新店高中同校不同班的同學，那時坤達是籃球校隊，TORO外貌俊美又到日本參加傑尼斯選拔獲得第一名，是傑尼斯創設以來第一位海外冠軍，兩人所到之處都被行注目禮或包圍，相當風光，坤達當年還是TORO的經紀人推薦才加入Energy，兩男可說是團體成軍的關鍵角色。
2018年7月12日，TORO與坤達相約回母校新店高中，慶祝Energy 16歲生日快樂，坤達在臉書分享兩人在校門口前留影，掌鏡的還是小學妹，他感性地說：「你有超過20年還是會一直纏著你的朋友嗎？」後來又不改搞笑本性說：「聽說我們是傑出校友。」其實新店高中出了不少大明星，情歌小天后郭靜、影星郝劭文、女神張景嵐都是校友。
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