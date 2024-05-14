月薪20萬、專車接送！林飛帆接國安會副秘書長權力有多大報你知

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依據《國家安全組織法》，國安會可設置秘書長1至3人、諮詢委員5至7人，分別就國防、 外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項，提供國家安全戰略評估及國安重大政策研究。因此國安會諮詢委員多為國防、軍事、外交等領域學者，或是軍中退役高階將領。而情報機關國安局也隸屬於國安會。
不過，國安會有關諮詢委員規範，僅明定人數，至於諮詢委員的性質、職務、有給或無給等與組織相關的事項均未規定，也因此國安會諮委也經常淪為政黨酬庸，引發批評。
國安會的諮委月薪約20萬，除行政助理外，並有2000至3000cc的座車接送上下班，待遇等同於部長級，國安會副秘書長待遇比照簡任14職等，秘書長待遇則等同五院院長，月薪30萬。秘書長、3位副秘書長、6位諮委等政務人員待遇，每年就要編列2000多萬預算。
國安會提供總統國家安全戰略評估及國安重大政策諮詢，因此我國外交與國防政策制定也須經過國安會同意。1位前國安會諮委表示，陳水扁執政末期，空軍送交F-16C/D戰機採購案到國安會審查，當時空軍認為只需要採購44架F-16C/D戰機就能彌補F-5E/F戰機退役後的戰力空缺，但是當時國安會認為「44」數字太不吉利，經過國安會討論後改為向美爭取採購66架。
簡單來說，就連國防部長也要聽令於國安會。一年期義務役恢復，也是在美方認為4個月軍事訓練役缺乏戰力，在美施壓下，經過國安會討論後呈報總統。
林飛帆政治仕途一路扶搖直上，原本要代表民進黨出征立委選戰，但是卻因為擔任民進黨副秘長任內性騷事件疏於處理而退選，如今「斜槓」接掌國安會副秘書長，過去經歷與國安會執掌業務根本八竿子打不上關係，未來恐怕繼續成為在野黨攻擊話題。