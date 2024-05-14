「矽」創新無所不在！施振榮：台灣需具備「少量多樣」的製造能力

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施振榮指出，2016年他創了2個英文單字，首先是「Si-nnovation」，意即創新（Innovation）以及「矽」（Silicon）的結合，未來所有的創新都跟「矽」有關，「矽谷已經沒有『矽』了，『矽』都在台灣」，但矽谷仍是全球新產業創新的發想地，因此推測台灣未來應該會有很多的創新，得以對人類做出更具體的貢獻。
他進一步表示，微笑曲線是從垂直整合變成垂直分工的典範轉移模式，台灣在全世界要做最強的分工，包括晶圓代工、IC設計、系統設計、製造等等，同時也做好整合服務，服務全球市場所需，這個「分工」角色，台灣當然必須繼續扮演下去。然而，所有的「Si-nnovation」（矽創新），一定是以「Si-vilization」（矽文明）為目標。
施振榮認為，台灣最大的困難是對市場相對遙遠，對當地的文化應用不見得清楚，所以過去都是做比較全球性通用如PC、手機等創新產品，但當未來矽的應用無所不在時，必定得是由當地的人做當地的文明應用創新，會相對有效。台灣作為世界的好夥伴，要有從大量生產，變成少量多樣的能力，相信面對未來，台灣在微笑曲線、科技島、世界公民、矽創新，以及矽文明方面，能為世界做出更具體的貢獻。