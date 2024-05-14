Toyz入監日期確定！賣大麻判刑4年2月 5／16上午地檢署報到
直播主Toyz（劉偉健）3年前被查獲販賣大麻菸彈，法院判處4年2個月定讞，日前因突然沒開直播遭誤會是跑路，讓他相當不滿，13日他開直播和粉絲互動，全程戴帽子，似乎已經剃好光頭，聊到一半突然接到警察來電，詢問他是否在家，顯見警方對他的行蹤及動向仍相當關注。據了解，Toyz收到的執行通知書明載將在16日前往台中地檢署報到，沒意外將在該日發監至台中監獄服刑。
記者孫唯容／綜合報導
在13日的直播中，Toyz和粉絲談心，聊到一半突然接到警方來電，詢問他是否在家，顯見警方十分關注他的動向，直播全程他都戴著帽子，外界被猜測可能已經剃掉頭髮準備服刑。對於未來的監獄生活，Toyz被問到是否會遇到其他知名獄友，他也提到YouTube小玉的服刑期間也跟自己差不多，可能會在獄中相遇。
入監前夕，Toyz特地抽空與家人和女友出門旅遊，在好友分享的照片中，只見Toyz與媽媽雙手環抱著彼此，顯見母子感情濃厚，媽媽手中還拿著疑似為康乃馨的花朵，好友也向他打氣「看著他抱著馬麻，馬麻放聲哭，站在旁邊也跟著默默掉淚。椅子真的很愛馬麻，你真的變得更好了！真的！要相信自己。」
據了解，Toyz將於16日到台中地檢署報到後，由中檢的執行科檢察官執行發監，他15日也宣告將有「最後一場」直播，時程也符合執行通知書。
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