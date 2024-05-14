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碳費延至後年開徵？環境部喊正加速作業：今年一定會完成制定費率

▲環境部強調，碳費費率制定是今年一定要完成的工作。（圖／記者李琦瑋攝）
▲環境部強調，碳費費率制定是今年一定要完成的工作。（圖／記者李琦瑋攝）

記者林莞茜／綜合報導

台灣原訂今（2024）年起，正式進入碳有價時代，環境部日前預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項草案，但碳費徵收相關法源、配套架構進行說明，在三次的碳費審議會上仍未有實質結論，也傳碳費徵收恐延至後年。對此，環境部今（14）日強調，強調碳費費率制定是今年一定要完成的工作，預計8月會公告3項碳費子法。

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環境部4月29日預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項草案，起徵門檻為2.5萬噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業，針對高碳洩漏風險產業如鋼鐵、水泥業也有不同優惠費率，促進企業減碳同時，也保護產業國際競爭力。然而，在三次的碳費審議會上，都尚未觸及「碳費費率」深水區，也因此傳出將改成今年12月預告，明年3月公告徵收碳費，起徵時間將延後到2026年。

對此，環境部氣候署表示，環境部依第3次審議會決議，正進行各項碳費情境模擬，並將於下次審議會中提出不同費率情境模擬試算結果，作為委員費率審議的參考，強調「碳費費率的制定是環境部今年一定要完成的工作」，也會加速進行相關法制作業，並於明年開徵；而碳費3子法預告期為60天，目前會在預告期間召開說明會，蒐集各界意見後再召開研商會，8月底會先完成碳費3子法發布作業。

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