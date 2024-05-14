蔡英文特赦阿扁是幫賴清德拆彈？綠營大老：恐埋下威力更大的炸彈
據傳蔡英文總統將趕在卸任前特赦前總統陳水扁，並已經要求幕僚展開相關研議，若真的進行特赦案，陳水扁不必服完餘刑，並繳回所有不法所得，且特赦對象不涉及其他相關涉案人士，以減少社會衝突。為此，前民進黨立委林濁水質疑，蔡英文若特赦陳水扁，難道真的是在幫賴清德拆彈，而不是埋下威力更大的炸彈引信？
政治中心/綜合報導
林濁水昨（13）日在臉書以「蔡英文特赦陳水扁是為賴清德拆彈？」為題發文，指出若蔡英文拆了陳水扁可以特赦的4個己定讞的案，彈還留下的必須大赦的4案，難道賴清德可以不繼續拆彈嗎？因為「大赦」不像「特赦」，不是總統可以單獨行使的，必須提「大赦案」到國會審議。
林濁水強調，這樣一來，蔡英文特赦陳水扁到底是為賴清德拆彈？還是為為賴清德埋下引爆威力更大的炸彈的引信？
《憲法》第40條明文規定，總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權；《憲法》第63條明定，大赦案應經立法院議決。「特赦」，是赦免特定被判有罪並宣告刑罰的人，免執行刑罰，但仍然有罪。特赦的方式，由總統命令行政院，轉令法務部審議、實施。其罪行在法律上未消滅，如再犯就是累犯。
「大赦」是指總統針對某時期、某種類的全體罪犯，使其罪刑在法律上完全消滅，如再犯也不構成累犯。