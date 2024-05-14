台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！粉絲探究背後原因令人感動

蔡英文特赦阿扁是幫賴清德拆彈？綠營大老：恐埋下威力更大的炸彈

▲前立委林濁水表示，蔡英文特赦陳水扁並非幫賴清德拆彈。（圖／資料照片）
▲前立委林濁水表示，蔡英文特赦陳水扁並非幫賴清德拆彈。（圖／資料照片）

政治中心/綜合報導

據傳蔡英文總統將趕在卸任前特赦前總統陳水扁，並已經要求幕僚展開相關研議，若真的進行特赦案，陳水扁不必服完餘刑，並繳回所有不法所得，且特赦對象不涉及其他相關涉案人士，以減少社會衝突。為此，前民進黨立委林濁水質疑，蔡英文若特赦陳水扁，難道真的是在幫賴清德拆彈，而不是埋下威力更大的炸彈引信？

我是廣告 請繼續往下閱讀
林濁水昨（13）日在臉書以「蔡英文特赦陳水扁是為賴清德拆彈？」為題發文，指出若蔡英文拆了陳水扁可以特赦的4個己定讞的案，彈還留下的必須大赦的4案，難道賴清德可以不繼續拆彈嗎？因為「大赦」不像「特赦」，不是總統可以單獨行使的，必須提「大赦案」到國會審議。

林濁水強調，這樣一來，蔡英文特赦陳水扁到底是為賴清德拆彈？還是為為賴清德埋下引爆威力更大的炸彈的引信？

《憲法》第40條明文規定，總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權；《憲法》第63條明定，大赦案應經立法院議決。「特赦」，是赦免特定被判有罪並宣告刑罰的人，免執行刑罰，但仍然有罪。特赦的方式，由總統命令行政院，轉令法務部審議、實施。其罪行在法律上未消滅，如再犯就是累犯。

「大赦」是指總統針對某時期、某種類的全體罪犯，使其罪刑在法律上完全消滅，如再犯也不構成累犯。

「這東西」救不了徐巧芯！律師：洩密罪卻證明確、別拿它當遮羞布

蔡英文執政8年將卸任　感謝「這位鴨霸的人」：以前老看我不順眼

柯文哲、黃國昌早已同床異夢？媒體人：「這一幕」洩底了

這位「英系大老」70歲壽宴席開80桌　蔡英文、陳水扁親自到場祝賀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生