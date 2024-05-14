洪一中千勝大事件回顧！親自回應「跨欄」事件　背後原因令人動容

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在2015年總冠軍賽第六戰，8局上，中信兄弟輪到陳子豪打擊，滿壘狀態下，明星投出一顆壞球，造成保送，讓猿隊比數來到4:5只領先1分，洪一中回憶當時狀況表示：「我們看那個情形不對，第一個反應就是趕快，要在投手跟裁判發生事情之前，要把他制止掉」，這樣的舉動之後也成為網友瘋傳畫面，讓這場賽事增添不少話題。10/25 總冠軍賽第七場，結果明星完成無安打比賽，順利幫猿隊拿下2連霸。
不過洪總也透露，過去這是他在桃園球場的習慣，比賽結束後，他就會「扶著牆壁」，輕鬆跨到場中，並且他也知道自己可以「上場」去跟裁判溝通，他說：「我被趕出去都沒關係，但投手很重要。」
洪一中總教練時常給人嚴肅的形象，也有許多球員都不敢和總教練私底下聊天，洪一中也自嘲表示：「自己被輿論醜化了」，並向球員們喊話：「你當一個選手，要敢跟總教練聊天，通常會拉你的都是長輩，你才會有長大的一天」。
現在帶領這些台鋼雄鷹的球員，年紀都小洪總好幾輪，但洪總對於球員「愛之深，責之切」，他說：「我念你，對你還有期待，當我都不念了的時候，你就知道了。」
曾經被洪總帶過的陳雁峯表示，「他很直接，不好就會跟你說，跟他相處很簡單。」，子弟兵鍾承祐現任樂天打擊教練，他認為，「洪總的確是很有學問的總教練，永遠有說不完的知識跟智慧，所以很喜歡跟他聊天。」
洪一中小檔案：
出生年月日： 1961年5月14日（62歲）
出身地：高雄市鼓山區
綽號：諸葛紅中（教練）、鐵捕（球員）
學生時期經歷：
高雄市鼓山區鼓山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
輔仁大學棒球隊
文化大學棒球隊
守備位置：捕手
職棒球員經歷：中華職棒大聯盟（ CPBL ）效力於兄弟象隊（1990年－1996年 ），台灣職棒大聯盟（ TML ）效力於年代雷公（1997年－2002年）
業餘球員經歷：空軍虎風棒球隊、兄弟飯店棒球隊
職棒教練經歷：
La New熊投捕教練（2004年）
La New熊總教練（2004年6月15日－2009年10月11日）
La New熊二軍總教練（2010年）
Lamigo桃猿總教練（2011年－2019年）
富邦悍將總教練（2020年－2021年）
富邦悍將顧問 （2021年－2022年）
台鋼雄鷹總教練（2023年－）
中華職棒大聯盟（ CPBL ）生涯成績：
打擊率0.268，32支全壘打，271分打點，21次盜壘
台灣職棒大聯盟（ TML ）生涯成績：
打擊率0.283，15支全壘打，181分打點，34次盜壘
生涯成就與獲獎紀錄：
球員時期，創下連續蹲捕2000局的紀錄。
13年職業選手生涯榮獲7座捕手金手套獎、6座最佳九人獎、1座總冠軍賽MVP。
1993到1996年間達成連續4個球季全勤出賽紀錄。
曾任國家隊總教練，征戰2008年奧運八搶三資格賽、北京奧運、2017亞冠賽、2019世界十二強賽。
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）