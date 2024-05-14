鴻海董事長劉揚偉談夏普中期經營方針稱：「最壞的時間過去了」
鴻海今（14）日舉行法說會，除了第1季營收及EPS外，外界也相當關心夏普（SHARP）的經營方向。對此，鴻海集團董事長劉揚偉在發表「夏普中期經營方針」時致詞，並表示，面對全球局勢變動及後疫情挑戰，始終堅定支持夏普，幫助尋找利基突破困境，加速從虧損走向盈利，並稱「夏普最壞的時間過去了，未來只會越來越好」。
記者魏妤庭／台北報導
劉揚偉今日在針對夏普發表中期經營方針致詞時提到，夏普是鴻海長期合作夥伴，也是重要資產，在市場非常挑戰的這幾年，鴻海始終與夏普同心協力。並提到自己從去（2023）年7月開始，每個月都親自到日本待上一週，參與夏普策略轉型討論，提出經營相關建議，並直接與夏普員工、管理層對話，透過溝通清楚掌握市場變化，即時提出合適對策。
劉揚偉表示，夏普獨特的創新技術及百年品牌，在全球市場非常少有。從夏普CEO吳柏勲報告中，可以了解到，大家關心的堺工廠將轉型為AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化目標。同時鴻海積極推動3+3策略，包含3大產業、3大核心技術，協助夏普在人、車、家、辦公室的智慧產品融入此策略，把握AI科技革命的新機遇。
劉鴻偉表示，鴻海3大平台與夏普的品牌價值，將攜手創造1+1大於2的雙贏局面，鴻海的全球戰略及執行力，可以作為提供夏普走向成功的重要推手。面對全球局勢變動及後疫情挑戰，始終支持夏普協助尋找利基突破困境，加速從虧損走向盈利，強調「夏普最壞的時間過去了」。最後針對投資人，他表示，鴻海會與夏普攜手同行，共同面對挑戰，分享成果，一起見證夏普未來輝煌。