他花5萬在私人診所看醫生想抵稅竟被退回 財政部：這條件不符合
列舉扣除額中，可列報醫藥及生育費，但是，並不是所有支出都可以列報扣除。財政部表示，醫藥及生育費列舉扣除額規定，必須付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或是經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院為限，若受有保險給付部分，則不得扣除。
記者魏妤庭／台北報導
財政部南部國稅局表示，列報醫藥及生育費，不是所有支出都可以列報扣除，並舉例說明指出，甲君申報111年綜所稅，列報受扶養子女的醫藥費扣除額30萬元，包含在A私立醫院的醫藥費25元、B私人診所醫藥費5萬元。
但經過國稅局查核發現，甲君列舉的私立醫院醫藥費25萬元中已經有保險給付5萬元，所以僅能列報20萬元。另私人診所因非全民健保特約醫療院所，也非屬財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，所以不符合相關規定，不得列報扣除。
財政部南部國稅局提醒，納稅義務人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，必須特別留意要給付公立醫院、全民健保特約醫療院所，或是經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院等，才可以申報列舉扣除額。此外，受有保險給付部分也不能列舉扣除。
財政部南部國稅局表示，若民眾想要確定醫院是否為全民健保特約醫院，可以到官網到綜所稅所報稅專區的重要資訊，查詢是否為經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院。